Ocurrencias: el PAMI salió de vacaciones

“Ese tema está terminado”. Lo dijo la vocera presidencial Gabriela Cerruti cuando el periodismo quiso preguntar sobre las vacaciones cinco estrellas que disfrutó la pareja estelar del PAMI: la titular, Luana Volnovich y su novio, el número dos de la repartición, Martín Rodríguez.

Es curioso como la ubicua Cerruti, con arrestos de suficiencia y desdén, establece cada día qué cosas continúan y qué cosas se terminan. Una tarea importante y difícil. Bien tempranito fija una hoja de ruta para marcar lo que se puede contestar y lo que debe callar.

Sin inmutarse y de manera tajante, ella se encarga de poner en caja el día a día de la actualidad y de determinar qué sigue y qué se acaba en este mundo que vive un perpetuo suspenso.

Cumple con su tarea. Para eso están los voceros presidenciales desde que se inventó el cargo. Hablan para que no se hable. Tiene razón Nietzsche: “El lenguaje no está hecho para decir la verdad sino para disimularla”.

Las vacaciones de la titular del PAMI junto a su contacto estrecho (en la aceptación más amplia de la palabra) despertó lógicos comentarios, más que nada porque se difundió en su momento una recomendación presidencial pidiéndole a los funcionarios que iban a salir de vacaciones, que viajen por el país y dejen los paseos al exterior para otro momento con menos contagios y más dólares.

Al ser pescada in fraganti en una playa de nivel (las fotos robadas por los celulares son a esta altura verdaderas pruebas irrefutables) a Volnovich no le quedó otra que enfurecerse por ser descubierta, echar a perder la estadía, llamar a Buenos Aires para dar explicaciones y hacer silencio.

Nadie renuncia a las mieles protectoras del generoso Estado, ese “ogro filantrópico”, como decía Octavio Paz

La directora del PAMI descansó, volvió algo quemada, no habló y no renunció

La pareja del PAMI fue filmada tomando un trago en un bar de la exclusiva isla de Holbox, al norte de México en la reserva de reserva ecológica Yum Balam. Fue un trago amargo. La foto reveló que desobedeció al Presidente para complacer a su novio, una preferencia que no está mal en épocas de mimos y vacaciones.

A partir de allí, saltaron otros datos: el que la acompañaba es su pareja y además el segundo en PAMI y el primero para ella. Su presencia confirma una costumbre muy arraigada en el poder: cuando se asume un despacho importante, hay que rodearse de muchas personas cercanas, si son idóneas mejor.

Todo eso generó comentarios de varios colores. Incluso se barajó que Volnovich, hija dilecta de La Cámpora, iba a presentar la renuncia, algo que jamás cabe en la cabeza de un alto funcionario bien apadrinado. Nadie renuncia a las mieles protectoras del generoso Estado, ese “ogro filantrópico”, como decía Octavio Paz. Y mucho menos cuando su alejamiento, según trascendió, dejaba a la deriva en el organigrama del PAMI a muchos parientes de Luana que se habían ganado un buen lugar en la repartición.

Ojo que no es la única que le ha dado vuelo a los amores ministeriales ocultos, ni tampoco será la primera ni la última que mejora los ingresos familiares y desobedece una recomendación presidencial para darse un gustito. Pero bueno, la declaración de la vocera Cerruti dando “por terminado” un viaje a las playas que despertó tantas olas, no hace más que confirmar que el hecho cayó mal (¿porque lo descubrieron o porque se produjo?) y que el Gobierno siente la necesidad de sacárselo pronto de encima. Al tema, no al novio.

La prensa en mitad de semana había anticipado que la Casa Rosada le iba a pedir la renuncia a Rodríguez, pero eso quedó para una próxima excursión. Este asunto “terminó”, así lo proclamó Cerruti. Aclaración y respuesta. Cayó el telón y no hay que meterse más con las vacaciones románticas de esta pareja que comanda el PAMI y que sin duda le ha dado buen destino a sus viáticos, lejos del mar frío de nuestro océano.

Final de una excursión que arrancó como luna de miel y terminó con pedido de disculpas. Promesa de la pareja viajera de no pasar de Chascomús en la próxima salida. La directora del PAMI descansó, volvió algo quemada, no habló y no renunció. El uno-dos que conduce la repartición, aguantó la embestida. Luana y Martín resistieron. PAMI y el noviazgo jamás estuvieron acéfalos.