Vuelve “Transportando el futuro”, el flete que muda gratis a los estudiantes a La Plata desde hace un año

Mariano Gorosito, sin saberlo, le cambió y cambiará la vida a muchos estudiantes que serán el futuro del país. Con su flete, su herramienta de trabajo, y una sonrisa en el rostro traslada los muebles de estudiantes que llegan desde General Belgrano a La Plata para comenzar la facultad.

Su único pago es un café “con título en mano” cuando estos chicos se reciban. Esta iniciativa comenzó el año pasado, cuando una de sus sobrinas le pidió ayuda para mudarse a la ciudad de las diagonales. En ese momento, viendo que podía dar una mano a quienes lo necesitan, no dudó en compartir en su estado de Whatsapp que mudaría a todo aquel que tuviera que viajar ese fin de semana hacia La Plata.

A un año, la vida le devolvió más de lo que él ofrece sin exigir recompensa. Por lo pronto, este próximo 29 de enero reunirá a otro grupo de estudiantes que se mudarán gracias a “Transportando el futuro”, como bautizó a este hermoso proyecto.

En un flyer sencillo pero lleno de sentimientos, con la fotografía de su camión de fondo, Mariano Gorosito avisa: “Si sos estudiante y tenes que llevar las cosas a La Plata, el 29/01 te las llevo. Valor del viaje: tomar un café con vos cuando te recibas, con el título debajo del brazo”.

Este fletero de General Belgrano que todos los días se levanta para darle de comer a su familia nunca se imaginó que terminaría siendo él el gran ganador de esta experiencia. Desde que comenzó, no pasa un día sin que la gente lo frene en la calle, lo salude o lo felicite por lo que hace sin esperar nada a cambio.

Algunas de las historias que vivió a lo largo de este tiempo han llegado a calar hondo en su corazón. La gente lo para por la calle, le pregunta si es él el que ayuda a estudiantes y lo felicitan por lo que hace por la juventud. “Estar parado en un cruce de ruta, que pasen y te toque bocina y yo no los conozco. Me aplauden, me agradecen”, detalló Mariano al diario El Día.

Con toda la humildad que lo caracteriza, este fletero de General Belgrano se sorprende ante la reacción de la gente: “Tendría que ser algo normal dar una mano a otro. Es tan simple y tan sencillo ayudar a alguien. Con mi hermana hablábamos de cómo se viralizó este año, más que en el 2021. Me escriben desde toda Argentina y otros países. Algunos mensajes me hacen emocionar”, agregó.

“Yo sigo siendo el mismo. Sigo laburando con mi camioncito como siempre”

“Si puedo ayudar, lo hago. No voy a ser millonario por un viaje más que no cobro. Las cosas más lindas que te podes imaginar, me las hacen llegar. Es una gran caricia al alma”, reveló Mariano.

Si bien es él quien pone la cara y el flete, junto a su hermana son los que organizan cada viaje. Además se involucraron los hijos de ambos, sus otros dos hermanos y “los pilares fundamentales, Don Norberto y María Ester”, sus padres, o como los conocen en General Belgrano, “los Goros”.