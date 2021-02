Hace un flete a La Plata y no les cobra a los estudiantes: pide que lo inviten un café cuando se reciban

Mariano Gorosito, de 45 años, vive en General Belgrano, a unos kilómetros de La Plata. Tiene un camión y trabaja en el traslado de cerales y mercadería. Pero una sobrina le pidió que lo ayude con la mudanza, porque el domingo se instalará en La Plata para estudiar en la UNLP ciencias Económicas.

Entonces se dio cuenta que el camión le quedará grande para el traslado de unos pocos muebles y dos o tres electrodomésticos. ¿Qué hacer con el resto del espacio?

Lejos de buscar sacar un rédito, publicó un aviso en las redes sociales: "Transportando a futuro. Si tenés que mudarte a La Plata y no sabés como llevar los mueble, el sábado 20/2 te los llevo yo y te cobro el viaje cuando te recibas: me invitás a tomar un café con el título bajo el brazo".

La noticia tuvo tremendo impacto en dicha ciudad. De repente su celular recibió una gran cantidad de consultas y pedidos. En pocas horas tomó al menos seis encargues, hasta completar el espacio en su camión. Y el viaje lo tuvo que postergar un día: vendrá el domingo.

Sin dudas, en medio de esta pandemia y con gestos que muchas veces negativos en varios aspectos de la sociedad, que este vecino haya pensado en dar una mano es motivo para aplaudirlo y felicitarlo.

"Estoy emocionado. Nunca imaginé que podía generar tanta repercusión una publicación. La verdad es que ayer subí la propuesta y a la noche ya me había explotado el celular", contó el dueño de una idea más que destacada.

Gorosito vivió siempre en General Belgrano. Está casado y vive de las cargas cerealeras. No le sobra la plata, ni mucho menos. Pero aun así nunca pensó en lucrar con este viaje. "No me cuesta nada, si es necesario le agrego el acoplado y listo".