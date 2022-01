Falleció Augusto Cicaré, reconocido fabricante de helicópteros, tenía 84 años

Recién entrada la medianoche de este miércoles murió a los 84 años Augusto Cicaré, más conocido como “Pirincho”.

La noticia tomó trascendencia nacional después de que el expresidente Mauricio Macri lo despidiera en su cuenta de Twitter. “Falleció Pirincho Cicaré, un genio aeronáutico y un verdadero espíritu emprendedor y creador. Tuve la suerte de conocerlo y escuchar su pasión en la fábrica de Saladillo. Todo mi cariño a sus familiares y amigos”, redactó en esa red social el referente de Juntos por el Cambio.

Sin dudas, un referente de la fabricación nacional de helicópteros que se destacó por ser la conjunción entre trabajo y creatividad.

Pirincho se crio en Polvaredas, en el partido de Saladillo -donde tenía su industria. Vale destacar que Cicaré falleció en el Hospital Regional Doctor Posadas después de luchar contra una larga enfermedad.

Cuenta la historia que Augusto Cicaré tenía 4 años cuando vio una edición de la revista Mecánica Popular con fotos que le llamaron la atención: unos artefactos estaban volando, pero no eran los aviones que tanto le gustaban. Le pidió a su madre que le leyera el artículo: “Es un aparato que está desarrollando un ruso que ahora vive en Estados Unidos. Se llama helicóptero, puede despegar desde el patio de casa, volar igual que un avión y volver a descender”, describió María Anunciada Ercoli. Era 1941 y en ese mismo momento prometió que iba a construir uno cuando fuera grande. Su madre intentó no desanimarlo: "Si este señor pudo, vos también podés”. El señor al que se refería era nada menos que Igor Sikorsky, el primer constructor de helicópteros en serie, exiliado en suelo norteamericano tras la revolución rusa de 1917.

Así, desde Saladillo conquistó el mundo. Y la ciudad se lo supo reconocer: al ingresar allí, tras recorrer unos 180 kilómetros por la ruta nacional 205, una calle que lleva su nombre desemboca en la fábrica donde nacen los artefactos que tiene la firma de este emprendedor que nació en la localidad de Polvaredas, a tan sólo 29 kilómetros de allí.

Fabricó por años helicópteros en serie. Durante el último tiempo, casi el 80% de la producción se exportó. El mercado asiático se llevó un 40%; Europa, un 30%; Estados Unidos, un 15%, y el restante 15% fue para Oceanía y Sudamérica.

Finalmente, es bueno recordar que Pirincho nunca pensó en contratar a un piloto profesional para que pruebe sus prototipos. “Siempre los volé yo, de manera autodidacta”, afirmó. A la primera versión la ató con cuatro cadenas al piso para que, en el caso de que se desestabilizara, las palas del rotor no tocaran el piso y no se destruyera el helicóptero. “Mi preocupación era probarlo sin romperlo. Me había costado mucho tiempo y esfuerzo armarlo”, recordó sobre ese momento. Cuando sólo tenía 21 años.