Battaglia habló de todo pero hubo un tema que lo incomodó

La palabra de Sebastián Battaglia era muy esperada anoche luego del triunfo xeneize y la consagración en el torneo de verano. El DT afrontó todas las consultas de los periodistas que incluyeron la labor del equipo y la incorporación de Benedetto, pero hubo un tema que lo incomodó.

Primero el DT advirtió que "El balance del torneo es positivo, salvo la lesión de Almendra...Ganar siempre es bueno, da confianza y trae tranquilidad" y apuntó: Tenemos que seguir preparándonos para lo que viene".

En relación a la incorporación del Pipa, quien estuvo en la lista de concentrados pero a último momento fue desafectado y en su lugar ingresó Valentín Barco, Battaglia contó: "Benedetto tiene muchas ganas de estar, pero queremos que se ponga bien fisicamente. Más allá que viene con competencia, allá (en España) no hubo parate, queremos que esté bien para el inicio del torneo, por eso fue la decisión de que esperara un poquito más y trabajar en otras cosas. Fue una decisión en conjunto el esperar para su debut"

Hubo un momento de la rueda de prensa que le cambió el semblante al entrenador xeneize. Fue cuando lo consultaron por Cristian Pavón, quien no disputó un minuto en estos tres juegos de verano. "¿Del partido no podemos hablar?", respondió con cierto malestar. "Cristian está entrenando. Llegó una semana tarde porque estuvo en Córdoba donde no pudo venir y se está poniendo bien fisicamente. Es parte del plantel, pero ese está entrenando muy bien", cerró.

Vale recordar que Kichán hasta el momento no renovó su vínculo con Boca Juniors y en seis meses podría irse del club con el pase en su poder y sin dejar un peso a la institución.