Con el “fierro” directo a la cara: una jubilada sufrió un asalto extremo

Dos motochorros salieron a hacer de las suyas ayer al mediodía en la zona del barrio El Mondongo, donde asaltaron y colmaron de pánico a sus víctimas en dos rápidos ataques a mano armada y con fuertes amenazas verbales. Según lo denunciado por las personas damnificadas, el raid delictivo lo iniciaron alrededor de las 12.30 en 63 entre 118 y 119.

En esta cuadra, uno de los maleantes se bajó de la moto negra y blanca en la que se desplazaba con su cómplice y acorraló a un muchacho que caminaba por allí. Le apuntó con el revólver, aunque al parecer un imprevisto habría frustrado el atraco. Entonces, con las manos vacías, se alejaron de la escena ante la atónita mirada del damnificado y planeando su próximo golpe.

VACUNADA Y ASALTADA

El itinerario realizado por esos delincuentes tuvo su próximo destino la cuadra de 71 entre 2 y 3, donde frenaron bruscamente la marcha de la moto al observar a una mujer que esperaba ser atendida frente a una vivienda.

La señora en cuestión es Silvia de Bartolo (65), a quien le apuntaron en la cara con el arma de fuego y la despojaron de su reloj pulsera ante el terror de aquella por la rápida y traumática situación.

Más tarde, le contó a EL DIA que “venía de recibir la tercera dosis de la vacuna contra el Covid, en el vacunatorio de calle 69, y estaba esperando que me abrieran la puerta en la casa de una prima, en 71 entre 2 y 3, donde me habían invitado a almorzar”. Pero antes de que fuera recibida, uno de los motochorros le robó el reloj “aunque también me había pedido la cartera, que al final no se la llevaron porque les dije que sólo tenía documentación y el cartón del vacunatorio”.

De Bartolo citó después que “fue todo muy rápido, calculo que ocurrió en 15 segundos, y mientras tuve al ladrón frente a mí quedé con la mente en blanco, paralizada por el miedo. Me daba la sensación de que no podía estar pasándome algo así”.

Asimismo, recordó que los delincuentes “eran muy jovencitos” y consideró que “se trató de un robo al voleo, me vieron sola y quisieron aprovechar la oportunidad”. La mujer comentó además que “no quise acercarme a la comisaría (Novena) a radicar la denuncia. Por un reloj no me pareció necesario hacer ese trámite”.

Quien también estuvo frente a frente con quien asaltó a De Bartolo es su sobrino. El joven explicó a este diario al respecto que “ni bien abrí la puerta para que entrara mi tía, vi al muchacho que me apuntaba con el arma. Me asusté bastante y cerré rápido la puerta”.

“Ahí escuché que se fueron enseguida (ambos ladrones)”, señaló, aunque no obvió citar que “el que tenía la pistola negra estaba también con cara de susto”.

“Cuando me apuntó quedé en blanco, paralizada, con la sensación de que algo así no podía estar pasándome”

Silvia de Bartolo (65) La mujer asaltada en 71, 2 y 3

Y mencionó también que “hace 15 días le robaron a una chica en 70 entre 2 y 3. Los asaltantes estaban también en moto y actuaron en pocos segundos, pero fue de noche, cuando se dan por acá normalmente los hechos de inseguridad”.

En el barrio del asalto de ayer a De Bartolo, indicaron que la secuencia fue captada por una cámara de seguridad y que el video está ya en poder de la policía de esa jurisdicción.

Por su parte, Adriana, prima de la mujer asaltada en la puerta de su casa, aseguró a EL DIA que “siempre hay algún robo en este barrio”.

Y profundizó: “se ven muchas caras raras y de madrugada suelen haber pibes que manotean los picaportes de las puertas de las casas, para probar si alguna está cerrada sin llave. También en la esquina suelen juntarse sospechosos, han tirado al piso a mujeres para robarles la cartera y así todo”.

Reflejó luego que “tenemos cámaras de seguridad, alarmas y faltan en algunos casos rejas. Pero en algún momento hay que salir a la calle y te roban igual”. Y cerró: “hace falta más patrullaje”.

A seis cuadras del lugar, en 72 entre 7 y 8, hace menos de una semana tres delincuentes asaltaron en su casa a una mujer. En un forcejeo, a uno de los ladrones se le escapó un tiro que la hirió en la mano.