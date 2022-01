Un gobernador del PJ habla de Alberto 2023

El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, renovó su respaldo a una eventual candidatura a la reelección de Alberto Fernández en 2023 al señalar que el mandatario “puede garantizar la consolidación de un modelo justicialista”.

“El futuro del justicialismo pasa por consolidar el plan de gobierno del Presidente y acompañarlo desde las provincias. Entendemos que es la vía”, agregó Bordet en una entrevista con el diario Perfil. En ese marco, afirmó que muchos gobernadores sienten “una cercanía con el Presidente” y concuerdan en ver “representados los intereses federales” en la figura de Fernández.

De eso no se habla

En cambio, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, dijo que “no es momento de hablar de candidaturas para el 2023” ya que “hay que poner toda la energía en resolver los problemas económicos, laborales y de seguridad que hay”, al tiempo que aseguró que el Gobierno quiere “una relación política y normal con la oposición”.

En declaraciones a diarios nacionales, al ser consultado sobre su vínculo con el presidente Alberto Fernández, De Pedro dijo que “la relación es normal”.

“Tenemos que normalizar las discusiones internas dentro de las coaliciones políticas. La relación es normal, esa es mi respuesta”, reiteró el ministro del Interior.

Asimismo, remarcó: “A mí me gusta dar las discusiones en la cara, de frente, decir las cosas que pienso y que veo. Me gusta discutir cara a cara, no hago off para pasar mensajes”.

Consultado sobre las afirmaciones del Presidente de realizar una gran PASO para dirimir candidaturas en 2023, De Pedro puso de relieve que “siempre fuimos muy proclives a utilizar ese método”.