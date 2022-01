Dijo que era el representante de L-Gante para evitar el test de alcoholemia: se atrincheró en su auto

Una insólita situación se vivió en Mar del Plata, cuando un hombre se quiso hacer pasar por el representante del cantante L-Gante para intentar evitar someterse al test de alcoholemia porque tenía “miedo de contagiarse”. Pero como los agentes de todas formas insistieron en que el conductor debía hacerse igual el testeo para saber cuánto alcohol había bebido, se atrincheró durante cinco horas en su camioneta de alta gama.

Durante todo ese lapso de tiempo, en el Parque San Martín de la mencionada ciudad balnearia, el acusado insistía con que era productor musical y representante del cantante de la "cumbia 420". También que era dueño de un bar en Caballito y que juega al handball en el Club Ferro Carril Oeste. Ante la imposibilidad del conductor, los inspectores llamaron a la policía quienes se hicieron presentes sin entender cual era el motivo de la negación.

Tras varias horas, el supuesto representante y su compañero se retiraron del lugar caminando y mientras eso sucedía, su acompañante le reprochó: “¡Cómo te vas a negar a hacerte un test!”.

Los efectivos de la comisaría novena de Mar del Plata manifestaron que se trató de un caso de “resistencia a la autoridad”, pero como no hubo agresiones hacia el personal, el fiscal, Daniel Vicente, no decidió la imputación y es por eso que no fue detenido. Eso sí, el auto de lujo quedó secuestrado.

Luego de que el hombre haya señalado ser el representante del cantante, se conoció que la persona pertenece al mundo de relaciones públicas en esa ciudad y que contrata y coordina shows, pero que no es parte del staff del músico.