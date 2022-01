VIDEO. Una historia con final feliz: el emotivo relato del abogado que salvó al perrito en plena Autopista

El abogado de Berazategui que salvó a un perrito en la Autopista, a la altura de Dock Sud, y cuya acción reflejó EL DIA, habló sobre cómo fue el rescate del can en plena traza y contó además que, por suerte, la mascota ya se pudo reencontrar con sus dueños.

"Veníamos por la Autopista, vimos al perrito, y frenamos. Tomamos los recaudos para que no pase nada", sostuvo Alfredo Carrillo.

"Tal como se ve en el video, me bajé, lo levanté y nos subimos al auto"., relató.

Carrillo aseguró que "lo primero que hicimos fue ponerle una correa, darle agua".

Según consignó, "cuando publicamos el video en las redes sociales, nos contactaron distintas organizaciones y nos contaron que la familia lo estaba buscando.

"El mismo día a la noche vinieron a buscarlo y lo llevaron", agregó.

El letrado explicó que "el perro venía desde la altura de Hudson y venía caminando hasta Dock Sud. O sea, hizo un tramo considerable".

Según consideró, "la realidad que no parar y omitir un hecho de estas características no nos parecía y no condice con lo que venimos haciendo".