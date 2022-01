Marchan casi 400 kilómetros para pedir justicia por un atropello fatal

“Tandil, lugar soñado”, reza el eslogan con el que la Municipalidad de esa ciudad hace sus principales promociones turísticas. Y ese mismo eslogan es el que tomó como bandera la familia de Sebastián Simón para criticar a sus autoridades.

“Tandil, lugar soñado para la indiferencia, la impunidad y la protección de los poderosos”, retrucan con mucho dolor. Es que desde el pasado 5 de diciembre sus vidas cambiaron para siempre.

Sebastián, de 20 años, caminaba junto a un amigo por el barrio La Movediza, cuando lo embistió un auto guiado -por aquel entonces- por un funcionario comunal.

El acusado, Luciano Jaureguiber, que era titular de Espacios Verdes, nunca frenó para ayudarlo. Todo lo contrario. Aceleró y escapó del lugar.

A partir de entonces, la ciudad entró en una convulsión que no tiene antecedentes, con protestas que aún hoy se mantienen frente al Palacio de la calle Belgrano, frente a la Plaza Independencia. Sebastián había muerto.

En una de esas protestas, cargada de violencia, volaron piedras, que destrozaron varios ventanales, incluso los del propio despacho del intendente Miguel Lunghi.

Jaureguiber renunció o lo desplazaron. Pero la familia de Sebastián cree todo lo contrario, que le habrían brindado protección. Por eso la angustia, la bronca.

La causa judicial, mientras tanto, comenzó su curso.

Hubo un pedido de detención por parte del fiscal que intervino en la causa, por el delito de “homicidio culposo agravado”, que prevé penas entre 3 y 6 años de cárcel, pero como la defensa de Jaureguiber planteó previamente una eximición de prisión, el expediente entró en el derrotero judicial, que no sabe, no entiende o no contempla, el drama que generó tan terrible pérdida.

Hoy, desde el punto de vista formal, la causa se encontraría en la instancia de Casación, el máximo tribunal penal de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, aún no habría sido girada desde Azul, donde está el tribunal de Alzada que tomó parte en el caso y rechazó un pedido de excarcelación.

Por eso la familia de Sebastián le puso el cuerpo al reclamo de justicia, con una movilización también pocas veces vista.

Durante 10 días recorrieron casi 400 kilómetros a pie, desde Tandil a La Plata, para mantener distintas reuniones con funcionarios provinciales, ante quienes expusieron sus inquietudes.

El miércoles pasado se juntaron con el presidente del tribunal, Daniel Carral.

De esa charla también participaron los secretarios Fernando González y Florencia del Castillo.

En tanto, ayer fue el turno de un encuentro con el subsecretario de Política Criminal de la Procuración, Daniel Lago.

Las conclusiones no son alentadoras, explicaron a este diario allegados a la familia.

“Tardamos 10 días en llegar caminando a La Plata y la causa todavía no está. Nos dijeron que tienen que enviarla desde Azul y no lo hicieron. Una vergüenza”, agregaron.

En el regreso a Tandil, ahora en micro, que fue detrás de los manifestantes, habría un paso obligado por Azul, precisamente, para exigir respuestas ante la demora de mandar las actuaciones a Casación.

La falta de definición de la orden de detención que pesa sobre Jaureguiber, que todavía no quedó firme, lo sienten como una verdadera injusticia, ya que entienden que hay elementos suficientes para llevarlo a prisión.

Sebastián era el menor de ocho hermanos y vivía de hacer changas.

“Yo no entiendo nada de esto. Lo único que sé es que mi hijo está muerto, que tenía ocho hijos y ahora tengo siete. Y que este hdp está suelto“, expresó Marcelino, su padre.