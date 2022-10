La guerra Tamara vs L-Gante: ella filtró chats íntimos y explotó otra bomba

Se sumó un nuevo capítulo de la fuerte pelea que mantienen L-Gante y Tamara Báez, quien filtró chats íntimos que hicieron explotar otra bomba. Y tiene que ver con que el cantante, que quedó en medio de rumores del romance con Wanda Nara y un posible embarazo (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-10-10-4-23-53-a-fuego-lento-l-gante-y-wan-en-algo-y-ella-embarazada--espectaculos), acusó a su ex de no dejarlo ver a su hija. Pero además negó las acusaciones del supuesto robo del perro de Jamaica en la casa que compartían en el country Banco Provincia, de la localidad bonaerense de Moreno.

“Me lo impiden, no me puedo acercar a 500 metros y encima no le contestan a mi abogado... ¿Qué me voy a quedar llorando en mi casa? Pronto se solucionará todo... pero siempre hay que despejar”, fue lo que escribió el representante de la cumbia 420 en su cuenta de Facebook, con un tono furioso.

“Sólo quieren ensuciarme y dejarme mal. Yo jamás tuve drama de nada, ni le hice nada, ni le saque nada a nadie, mañana vamos a ver cómo aflojan cuando salten las pruebas de cada gilada que me han tirado”, continuó diciendo el joven.

Tras estas declaraciones, Tamara Báez no se quedó callada y salió al cruce de las denuncias públicas que hizo el padre de Jamaica. Y lo hizo filtrando una conversación íntima de WhatsApp en sus redes sociales, la que daba otro punto de vista de la tirante cuestión.

“¿Qué onda? Mañana a la mañana le mandás a Cipolla (Alejandro, el representante legal de L-Gante) que si quieren venir a buscar a Jami porque hoy vio a Elián en la tele y lo súper extraña”, le puso ella en el chat que reveló.

Mientras que sobre la pérdida de la mascota familiar, la influencer sostuvo que “a Coco lo fui a buscar, hice la autorización para sacarlo del country, llamé a guardia y me dijeron que no estaba en el canil". En ese sentido agregó: "¡No sé dónde está! No lo culpo a él ni a nadie. Es el perro de Jami y lo queremos con nosotras”.

Para finalizar, la joven dio por terminado el tema con una tercera historia en la que disparó contra el cantante. En ella expresó: “Después no anden diciendo que yo prohíbo verla. Caraduras”.