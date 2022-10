¿A fuego lento?: L-Gante y Wan, en algo, ¿y ella embarazada?

Mirtha se armó una mesaza con varias figuras del espectáculo capaces de dejar títulos. Y lo consiguió rápido: rodeada de Luli Salazar, el marido de Pampita y Marina Calabró, La Chiqui sentó en su mesa a L-Gante, el personaje del momento, para que le confiese que sí, que está saliendo con Wanda Nara.

Y así lo hizo el cantante de cumbia 420: “Simplemente, la verdad. La estoy conociendo, estamos conociéndonos”, dijo Elián, cuando los comensales le dijeron que lo vieron llegar en la camioneta de la botirreina. “Qué bonita que está, está preciosa”, apuntó la conductora. “Es linda mujer”, asintió L-Gante. “Y muy rápida”, acotó Mirtha cerrando de momento el tema. Epa...

Más tarde, Calabró volvió a la carga y quiso saber si era verdad lo que había dicho Wanda sobre que L-Gante le había hecho la canción más linda”. “Un par de frases puede ser que me haya inspirado”, reconoció el artista, aunque no quiso adelantar nada. “No puedo, porque voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido. Después la vas a escuchar y te vas a dar cuenta”.

Pero luego contó que “enamorarme para mí no es algo así nomás, yo me enamoré una sola vez en la vida”, señaló en referencia a la madre de su hija, con quien ahora se encuentra en una cruenta batalla legal. E insistió en que “hace poco tiempo no la conocía y ahora lo estoy conociendo”, respondió el músico. “Queres que sea tu amiga?”, siguió con el tema Luciana Salazar. “De las dos maneras podría ser interesante. Lo importante es conocerla”, replicó L-Gante, quien llegó a decir que no durmieron juntos...

En fin. Las declaraciones del artista, en público, sobre Wanda, confirman el romance en ciernes que, cuando comenzó a rumorearse, pocos creían: Wanda en Europa, codeándose con el jet set internacional, diva en Italia, de repente andaba en algo con un artista ascendente, mucho más joven que ella, de la farándula local...

LAS PRIMERAS VERSIONES

Parecía raro. Incluso Zaia, hermana de Wanda, lo desmintió tajantemente. Entre risas. “Nos gusta su música”, tiró. Parece que a Wanda un poco más.

Lo cierto es que hasta ese momento, todo parecía un juego mediático más de la rubia: en pleno proceso de separación de Mauro Icardi, un proceso complejo, con idas y vueltas, con el futbolista, incluso, viajando a Argentina de apuro para evitar el divorcio, Wan parecía echarle fuego a las versiones con una seguidilla de vivos de Instagram y promociones donde se los veía juntos y riendo.

Ella incluso tiró una publicación muy subida de tono: “Vos sos adictiva. Sabes que no me cabe dudas yo te llevo a la luna”, escribió Wanda en su descripción, al pie de una foto en Instagram. No tardó en llegar el comentario de L-Gante, quien escribió “Alto tema”. La investigadora de “¿Quién es la máscara?”, le retrucó: “Es mucho” junto al emoji de un corazón. Sin embargo, este ida y vuelta se vio por pocos minutos, ya que ante los comentarios de sus seguidores preguntándose sobre la situación con Mauro Icardi, hizo que lo borre inmediatamente...

Mientras tanto, Pilar Smith contaba que “están muy cerca, tienen mucha química y que pasan cosas. Me aseguran que durmieron juntos todas las semanas en el último tiempo. Él está muy enganchado”.

Y Tamara Báez, la ex de él, insistía con las acusaciones: aunque L-Gante pidió no creer todo lo que dice en la cocina de Mirtha, la pasada semana hizo mucho ruido cuando ella contó que Wanda venía persiguiendo a Elián. Y que incluso lo acompañó al artista cuando, en secreto, fue a la casa de ambos para llevarse algunas cosas, entre las que se habrían encontrado pertenencias que Tamara creía propias...

EL LÍO CON ICARDI

Pero las cosas no solo no están del todo claras y limpias del lado de Elián: Wan se conectó el sábado con sus seguidores vía Instagram y, sorpresa, Icardi irrumpió para dejarle algunos mensajes.

“¿Cuándo venís?. Te extrañamos”, tiró junto a emojis de corazones rojos. Nara, que hace rato intenta cortar el lazo con Icardi (con las dificultades, idas y vueltas de cualquiera que forma una familia) y vivir su vida de soltera, no pasó por alto las palabras de su ex y le acercó el celular a Zaira Nara y a Kennys Palacios para que vieran lo que estaba ocurriendo. “Es muy fuerte. No contesto, pero es muy fuerte”, se la escuchó decir.

Antes de que la mediática diera por finalizado el vivo, Icardi se despidió de manera romántica. “¡Chau, mi amor! Te esperamos”, escribió junto a varios emojis de amor. Ya había ocurrido cuando la mediática confirmó su separación del futbolista en septiembre.

Horas después de todo este lío, comenzó a circular, para colmo, un rumor: una versión, picante, que quizás quede en la nada, pero que indica que Wanda... está embarazada. Tremendo.

Así que esta historia continuará, claro: es el culebrón del año, uno que comenzó con La China Suárez y un viaje a París y termina con Wanda y L-Gante en Argentina, a puro coqueteo, Icardi despechado en Turquía y La China con su propio artista urbano, Rusherking. La farándula es impredecible pero nunca, nunca, es aburrida...