VIDEO. Precios por las nubes en La Plata ¿Qué opinan los platenses?

Para los platenses, no hay bolsillo que aguante. Los precios que se elevan un poco todos los días hacen que la hora de la comida sea más un momento de tensión que de disfrute.

Las familias en la Ciudad hacen malabares para llegar a fin de mes y para llevar un plato de comida a la mesa. Diario El Día salió a la calle para saber qué opinan los platenses y qué se encuentran al llegar a la góndola.

Para los jubilados, el panorama se hace más dificultoso: “compro lo necesario, aprovecho las ofertas, compro con tarjetas pero ya no se puede más”. “Si antes compraba dos o tres cosas de más, hoy ya no podes porque hay que pagar impuestos que subieron, elegir segundas marcas y los ‘Precios cuidados’ son tan elevados que el sueldo que uno tiene no alcanza”, mencionó una platense jubilada.

Otro trabajador retirado coincidió en que en cada visita al supermercado, los precios cambian para arriba: “Está todo muy caro para lo que ganamos nosotros. Tratamos de ser selectivos y gastar lo menos posible, elegimos marcas intermedias pero ya no se puede comer nada”. Al igual que muchas familias, optan por hacer las compras con las promociones de los bancos y los descuentos de los locales.

Una mujer platense, madre de familia, reniega respecto a que “nada baja de los $1000”. No hay recetas que ayuden, simplemente “buscás promociones, días de descuentos, segundas marcas, aprovechas todo pero todo está carísimo”. “Pasas de la carne a la verdura y decís ‘¿como verdura o como carne?’. De una semana a la otra aumenta mucho y los ‘Precios cuidados’ que se ven son pocos y caros”, destacó.

“Todos los días suben los precios así que es difícil de controlar. No se puede comer tanta comida porque está todo carísimo”, mencionó otro platense.