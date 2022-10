Tras el fin de semana largo, retoman el juicio oral contra la “megabanda”

El ex juez César Melazo, uno de los acusados en juicio / EL DIA

Luego del receso impuesto por el fin de semana extra largo, hoy se retomarán las audiencias por el llamado juicio a la “megabanda”, esa presunta “pyme delictiva” que integrarían funcionarios judiciales, policiales, barrabravas y delincuentes de alto prontuario.

La mayor parte del proceso, al menos hasta el momento, giró en torno al asesinato de Juan Farías, alias “El Tecla”, uno de los aparentes miembros del grupo, que cayó en desgracia en 2010 tras un millonario robo concretado en un lugar al que no debía haber entrado, por órdenes emitidas desde lo más alto de la estructura que integraba, según entiende la acusación, en esta instancia representada por los fiscales Mariano Sibuet y María Victoria Huergo, aunque la investigación fue encabezada por la titular de la UFI N° 2 de La Plata, Betina Lacki.

Fuentes judiciales indicaron en este sentido que seguirá el desfile de peritos, supuestos damnificados de los hombres que están sentados en el banquillo y también algunos policías que participaron de un procedimiento antidroga en la casa de uno de los sospechosos, Adrián Oscar “Quichua” Manes, quien fue allanado cuando, estando con domiciliaria, según indicaron los mismos voceros, participaba de la venta de sustancias estupefacientes.

El operativo se desarrolló en 2017 y terminó con el arresto de ocho personas y el secuestro de más de 210 gramos de cocaína, cuatro plantas de marihuana de unos dos metros de altura y unos 35 mil pesos.

Los operativos fueron desarrollados por policías de la comisaría octava, con apoyo de un perro rastreador.

En aquel entonces, las fuentes detallaron que en esta causa hubo “seguimientos de personas mediante filmaciones y fotografías, que evidenciaron la existencia de indicios que acreditarían la veracidad de la información recibida a través de diversas denuncias”.

Por eso se hicieron allanamientos, que se concretaron en las calles 74 entre 6 y 7; 98 entre 115 y 116; 74 entre 5 y 6; Diagonal 690 y 118; 6 entre 72 y 73; 82 entre 12 y 12 bis y en 17 entre 78 y 78 bis.

Manes, cabe recordar, ya declaró en el juicio por la “megabanda” y lo hizo para desligarse del asesinato de Farías, ya que fue el único reconocimiento positivo en rueda de personas respecto de ese caso.

Quebrado, habló en la sala de debate y aportó los nombres de quienes, para él, fueron los autores.

También aseguró que ayudó a la viuda y que hizo gestiones en tribunales para que avance la causa (la tenía el ex fiscal Tomás Moran), intervención que le valió supuestas amenazas.

Dijo que era amigo de Farías y también habló de sus relaciones y actividades.

Sobre la prueba de identificación, los abogados Juan Pedro Chaves y Julio Beley, que representó a la familia de Farías, dijeron que se hizo con todos los recaudos legales y sin oposición o planteo de nulidad.

LA ACUSACIÓN

En la jornada de presentación de cargos, los representantes del Ministerio Público afirmaron que “al menos desde el año 2004 y hasta el momento de sus detenciones en la presente causa, en principio diez sujetos de sexo masculino, en la ciudad de La Plata y alrededores, tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrar una asociación destinada a cometer reiterados hechos ilícitos de distinta naturaleza, robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción, adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas, algunos de ellos en su condición de efectivos policiales aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial, otro de ellos en su condición de magistrado, cargo que ocupó hasta mediados del año 2017, intervenía a los fines de procurar su impunidad, mientras que los restantes conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos”.

Se trataría de una supuesta asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal, figura que establece una pena de entre tres y 10 años de prisión o reclusión y para el jefe u organizador, un mínimo de cinco.

En ese rol, los fiscales ubicaron a Melazo junto al ex comisario, Gustavo Abraham Bursztyn, mientras que como aparentes coautores estarían el ex policía, Gustavo Andrés Gregorio Mena; Adrián Oscar Manes, alias “Quichua o Kichua”; Javier Maximiliano Ronco; Ángel Custodio Yalet, alias “Pipi”; Carlos Aníbal Barroso Luna, alias “el Macha”; Juan Roberto Farías, alias “Tecla” (asesinado); Carlos Jorge Bertoni, hermano del ex campeón mundial de fútbol del ´78; Enrique Edgardo Petrullo, alias “Quique”; Martín Ezequiel Fernández, alias “Gaucho” y Rubén Orlando Herrera, alias “El Tucumano”, quien quedó afuera de este proceso, porque ya pactó su responsabilidad y pena en un acuerdo abreviado.

La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn y Mena liberaban las zonas; Bertoni marcaba potenciales víctimas y ayudaba con los vehículos robados; la mano de obra las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.

En tanto, el ex barra Herrera y Petrullo -siempre según el expediente judicial- eran los nexos ante la Justicia.