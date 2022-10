Cargar el tanque de nafta, tarea imposible en Francia

En los suburbios de París, muy golpeados por la escasez de combustible que registra Francia, los automovilistas se arman de paciencia por estas horas ante las abarrotadas estaciones de servicio, en filas de varias horas con la esperanza de poder llenar el tanque.

Ante las críticas por la escasez de combustible, el gobierno de Francia anunció ayer una requisa de trabajadores para reactivar el funcionamiento de dos depósitos de combustible, en medio de una huelga en refinerías y estaciones de servicio en reclamo de un aumento salarial.

Pero hasta tanto se normalice el suministro, conseguir nafta o diésel se ha convertido en una verdadera odisea. Por caso, los vehículos formaban ayer una fila de cientos de metros para ser atendidos en una tienda expendedora de Montreuil, al este de París, que sin embargo se había quedado sin reservas desde el lunes por la noche.

Pero como un empleado les aseguró que quizás iba a llegar un nuevo suministro, los conductores prefirieron quedarse esperando con la esperanza de conseguir algo de combustible. Muchos usuarios dejaron de usar sus autos y se manejan con el transporte público para ir a sus trabajos, pero necesitan sus vehículos para ir a hacer las compras y ahí caen de nuevo en la realidad: no hay nafta.

Mohand, empleado de una empresa de seguridad, recorre 100 kilómetros al día para ir a trabajar. Lo que está pasando con la escasez de combustible lo tiene desesperado. Tras aguardar durante dos horas ante un surtidor del oeste de París, tuvo que volver a su casa con las manos vacías después que el depósito de combustible se quedara sin existencias.

“Ya fui a dos estaciones de servicio y me dijeron: ‘Está todo vacío’. Me vuelvo a casa, ya no sé qué hacer”, expresó angustiado Jefferson Saint-Louis, dando golpecitos nerviosos al volante de su taxi.

En este marco, la primera ministra francesa Elisabeth Borne anunció la decisión de ordenar el regreso al trabajo a los empleados de depósitos de combustible de Esso, la rama francesa de ExxonMobil, y amenazó con hacer lo mismo con los de la petrolera Total.

SURTIDORES VACÍOS

Las huelgas han provocado que cerca del 30 por ciento de las estaciones de servicio de Francia no tengan al menos un tipo de combustible, según datos oficiales, pese a los esfuerzos del gobierno para paliar la escasez, como el uso de reservas estratégicas.

El sindicato CGT, que llamó a la huelga en TotalEnergies, reclama un aumento salarial del 10 por ciento en 2022 -7 por ciento por la inflación y 3 por ciento por el reparto de la riqueza- , pero la dirección está abierta a negociar solo el salario de 2023.

Los huelguistas consiguieron que la empresa aceptara adelantar un mes la negociación salarial prevista en noviembre, pero esta lo condiciona al fin del paro, algo que consideran un “chantaje”.

En Esso-ExxonMobil, los sindicatos CGT y FO recondujeron la huelga, al considerar insuficiente un acuerdo alcanzado el lunes entre la dirección y otros sindicatos para un alza del 6,5 por ciento del salario en 2023, acompañado de varias primas.

Aunque en los últimos días el gobierno se limitó a llamar al diálogo, sus amenazas de intervenir y la requisa en los dos depósitos de Esso-Exxonmobil llegan ahora en un momento de fuerte presión para arreglar el conflicto, sobre todo por parte de la oposición. (AFP)