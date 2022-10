VIDEO. Mauro Icardi rompió el silencio y destrozó a Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo..."

Mauro Icardi rompió el silencio tras los rumores sobre la situación con Wanda Nara. Es que si bien a fines del mes pasado pasado la empresaria había asegurado en sus redes sociales que estaban separados, ahora el jugador del Galatasaray decidió dar su versión de los hechos y apuntó con toda.

En las últimas semanas ambos lanzaron distintos mensajes en redes sociales donde dejaban en claro que la pareja estaba otra vez en crisis. En los últimos días cada uno tomó una postura diferente, pero esta vez el delantero de 29 años decidió hacer un vivo en Instagram desde su casa y exclamó: "Veremos qué nos depara, veremos si seguimos en esta postura o si se puede hacer algo por los nenes. Saben la clase de padre que soy, cómo me comporté con tres nenes que no son míos, pero los quiero como si fueran míos. Les di siempre todo, sé la clase de persona que soy y con la clase de persona que se criaron".

"Cuando Wanda vuelva para Estambul veremos qué será de nuestra vida. Les aclaro que no tiene una casa, es todo invento de la prensa. Después de este vivo seguramente se va a enojar, se irá a un hotel. También tengo la palabra de sus hijos, que obviamente están muy enojados con ella", aseguró el atacante. "Desde ahora, si la manera es hacerlo público haremos todo público y seguiremos demostrándole a la gente y a los diarios y a las revistas y a todo el mundo la verdad. Si hay algo que tengo es que no soy mentiroso, para bien o para mal digo siempre la verdad. Me harté, me cansé de tanta mentira, de tanto invento, y bueno, será así de ahora en adelante", agregó.

Durante la transmisión, el futbolista resaltó que junto a él estaban sus hijas Isabella y Francesca, los hijos de Wanda con Maxi López -Valentino, Benedicto y Constantino-, su padre Juan y su suegra Nora Colosimo con su pareja, Rafael. “Los nenes están grandes, ven las noticias, ven las redes sociales. Ellos me preguntan y les digo la verdad de todo. Somos personajes públicos, famosos, siempre somos noticia. Me gustaría que fuera por otra cosa, pero hoy en día no es así”, lamentó.

Otro tema que aclaró fue el de su reciente visita a Buenos Aires: “Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento”, afirmó. Y negó haber estado en ¿Quién es la Máscara?, el show televisivo donde trabaja Wanda. “Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda”.

Hacia el final, fue filtrando algunas preguntas y se detuvo en una puntual: “¿Te arrepentís de algo?”. Y respondió elusivo. “La verdad que sí. De una sola cosa. Ya la sabe todo el mundo y es lo único que me arrepiento”, repitió. Y tomó una pregunta que hacía referencia a la campaña de ropa de Wanda y L-Gante que alimentó los rumores de romance entre ellos. “Había otras formas de publicidad, creo que no es la adecuada para lo que es ella, su marca, su nombre, para lo que creamos y tuvimos durante nueve años, diez. No estoy de acuerdo y se lo digo diariamente, pero será un modo de venganza. No sé cómo llamarlo”, analizó.