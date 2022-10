¡De locos! El curioso look de una senadora rusa que se peina como Marge Simpson y se volvió viral

Una senadora rusa, llamada Valentina Petrenko, se volvió viral en las últimas horas tras varias fotos que se viralizaron, donde se presenta con un look particular en su cabello, muy parecido al de Marge Simpson.

Lo que mas llama la atención es la considerable altura que tiene su peinado y por ello, lo relacionan con uno de los personajes de una de las series mas vistas a nivel mundial.

Su pelo se ha convertido en un objeto de discusión nacional y también de varias burlas, por lo que la protagonista se defendió en reiteradas oportunidades.

"He disfrutado del cabello de esta política rusa toda la tarde", escribió el usuario @jimmypop en su cuenta de twitter, mostrando diferentes momentos de Petrenko en distintas situaciones.

“Estoy tan cansada de responder a estas preguntas” expresó Petrenko, en relación a su elección. “Sólo tengo el pelo rizado y me lo levanto con unas horquillas, eso es todo”, respondió ante los constantes ataques.

I've been enjoying this Russian politician's hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw