Un placer que se hace caro: la picada en familia y con amigos 

De los 2.500 mil para la producción propia, a los alrededor de 5.700 pesos en versiones “profesionales” que pueden deslumbran a la vista y al paladar, la tradicional picada antes del asado o las pastas que definen jornadas para el recuerdo alrededor de la mesa, ya obliga a sacar algunas cuentas antes de pensar en el perfume del aperitivo con soda.

En esos números comen cuatro personas adultas, según datos obtenidos en consultas que realizó este diario en comercios especializados en la tabla y en los productos que se pueden conseguir en el almacén, de una carrera, antes de que lleguen los invitados a la mesa. Aunque, claro está, en una economía con precios en ascensor, todo va cambiando mes a mes y a veces, entre semanas. Por caso, en los almacenes de habla de aumentos del orden del 6 por ciento en el queso, solo en una semana de octubre. Según una medición privada, esa variedad de productos lácteos, acumulaba una suba del 45% hasta fines de agosto.

En este contexto, la tradición parece no rendirse ante la acritud de los precios, pero las compras van modificándose de acuerdo con la intensidad del tobogán. Por caso, si no alcanza para el jamón, se pasa a la paleta. Si no hay para dos tipos de queso, en variantes más y menos picantes, habrá una sobre la mesa. Así lo cuentan desde los almacenes y las casas de picadas, que van variando también ofertas, pasando, por caso, de la tabla para 4 a la que promete llenar a dos o garantizar sabores a tres. Yeites del mostrador.

“La picada dejó de ser lo que se acostumbraba en las rotiserías y autoservicios de barrio, el domingo, después de las facturas, para la famosa reunión entre padres e hijos, como se acostumbraba. La gente ahora pide bien finito el queso fresco y se ha dejado el jamón y los quesos duros”, detalla Ricardo Cuevas, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia y conocedor del ambiente en la Región, como propietario de un comercio en Berisso.

Sin contar las bebidas y un ingrediente tradicional como el limón, por ejemplo, habrá que pensar unos 2.500 pesos en el almacén para la entrada en calor del aparato digestivo y la lengua, en la charla distendida. Según el cálculo que realiza Cuevas a precios de estos días, con eso se puede poner sobre la mesa queso fresco (en las versiones cáscara colorada o fontina), salamín, mortadela bocha de primera calidad, jamón, papas fritas, maní con cáscara, palitos y queso duro. El cálculo es sobre la base de una dieta que deja satisfechas a cuatro personas antes de que llegue el plato principal.

Eso sí, aclara el dirigente comercial que no están ahí algunos platitos que indicaba la tradición, como las milanesas y cornalitos que, en casos, se hacían en casa.

Si se piensa en bebidas específicas de picada, al menos en los términos de la tradición, habrá que sumar entre 600 y 1.300 pesos en una botella de un aperitivo y de 200 a 300 pesos por un sifón de soda de 2 litros. En cervezas, el menú es amplio, pero habrá que pensar en un piso en el orden de los 200 pesos por lo básico.

Los precios, son de estos días y están sometidos, como la canasta en general, a un movimiento constante. Por caso, según informó el titular del Centro de Almaceneros de Berisso y dirigente Provincia, el jamón subió el 36.5% en los últimos cuatro meses: 4.5% en junio, 7% en julio, 10% agosto y en septiembre el 15%. El salame aumentó 5% en junio, 8% en julio, 9% en agosto y 6% el mes pasado, para sumar un total de 28%. La mortadela de primera marca sumó el 18% entre junio y septiembre y los quesos el 21%.

En una versión ampliada y más sofisticada, hasta con el recuerdo de la tabla de madera, si se recurre a los comercios especializados en esta tradición argentina, la inversión será mayor. Desde una casa del Microcentro, se detalló que cuentan con dos opciones: la tabla “Premium”, por 5.700 pesos y una versión acotada, a 5.300 pesos. En ambos casos, para cuatro personas.

Quien se entusiasme y pueda sumar 230 pesos por envíos cercarnos (dentro del Casco) si no se quiere mover de casa, se encontrará con el siguiente festival para la vista y el gusto: lomo horneado, leberwurst, longaniza, spianatta, bondiola, jamón crudo y pastrón y quesos con orégano, gouda, brie, ahumado, fontina, gruyere y sardo. No es todo: también se ofrece pan de campo, salsa saborizada, maní y pochoclos.

COMEN DOS, PICAN TRES

En tanto, en otra casa dedicada a la venta de picadas se indicó que una de tamaño chico con la que comen dos y pican 3, cuesta $1850; la de campo, en la que comen 3 y pican 5, sale $ 2900, esta viene con cazuelas de ajíes y aceitunas, bondiola, mortadela, jamón crudo y jamón cocido, longaniza, queso fontina y queso azul.

Se aclaró que todas las opciones incluyen pan y si se encargan con un día de anticipación se llevan a domicilio.

Con relación a los precios, se informó que en los últimos 15 días hubo aumentos importantes, aunque también se registraron a lo largo de todo el año, cada dos o tres semanas.

“La semana pasada una conocida línea de cerveza nacional aumentó un 20 por ciento, eso abarcó las aguas saborizadas y gaseosas que también trabaja la marca”, dijo Belén la encargada del comercio ubicado en calle 32, entre 12 y 13.

Se consignó que también aumentaron mucho los lácteos y el queso más económico cuesta $170 los 100 gramos.

“También subió esta semana el matambre casero y el jamón crudo, pero decidimos mantener la picada con esos ingredientes al mismo valor, $3.100, como un gesto por el Día de la Madre”, dijo la encargada.

La mesa de la picada no es una excepción dentro del escenario de los precios. Dentro de la medición general de la canasta que realizó el Indec, los alimentos tuvieron un incremento de 6,7% durante el mes pasado.

En la lista de los productos que más fuerte subieron en el mes pasado están el tomate redondo, con un incremento del 46,5%. Dentro del rubro verdulería, le sigue la cebolla, que subió el 27,4%.

En tanto, en esa lista corta de aumentos impactantes aparece la manteca. Según el organismo, en la presentación de 200 gramos tuvo una suba del 23,9%.

Luego, están la papa (17,6%), el zapallo anco (16,1%), la batata (15,4%), el azúcar (13,4%), la manzana “deliciosa” (12,8%). En todos los casos, se toma como referencia el precio por un kilo de esos productos.

Luego, la leche en polvo ( 800 gramos) subió 12,3% y las hamburguesas congeladas (4 unidaes) subieron 11,5%). Más atrás, el litro de leche fresca entera en sachet (11,2%), el aceite de girasol en botella de litro y medio (9,8%).