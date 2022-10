El crudo relato de una joven que denunció abuso en el Tren Roca: "Me pasó algo horrible"

Una estudiante de psicología de la UBA denunció en las últimas horas que fue víctima de un abuso sexual en pleno viaje del Tren Roca.

Su nombre es Juliana Abigail y narró su pesadilla en sus redes sociales, detallando cada instante del momento desagradable que le tocó vivir.

Automáticamente, amigos y seguidores de la joven, repudiaron los hechos y compartieron su denuncia para que el caso se haga viral. Y justamente, algunos comentarios recibidos, también afirmaron que han pasado por una situación muy similar.

El drama, en primera persona:

"Ayer me pasó algo horrible que lamentablemente a las mujeres nos pasa mínimo una vez. Estaba en el tren y de repente siento 'algo' que roza mi zona genital. Intenté pensar lo mejor, que quizás fue una mochila. Sin embargo, ese 'algo' continuaba. Me alejé pensando nuevamente 'pasa que el tren está repleto, quizás es la mochila'. Al ratito, ese 'algo' ocupó un espacio que yo generé para volver a tocarme", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Sigo excusando la situación porque ¿cómo alguien va a tocarme es un espacio público sin mi consentimiento, sin ningún tipo de remordimiento?. Pero el machismo y el patriarcado existe y provocan este tipo de situaciones". Además contó que "apenas encontré un hueco para moverme, bajó la mano, esperando y rezando encontrarme con su mochila, pero no. Me encuentro con su mano. Ese 'algo' era una mano de un señor. Inmediatamente pido permiso como puedo y digo que me estaban tocando. Como era de esperarse, nadie dijo nada, nadie me ayudó. Solo una señora que veo que lo mira".

Allí fue cuando "escucho que la persona que me estaba tocando murmura algo. Otro señor me dice 'uy bueno, dice que se le fue la mano', sonriendo, como si fuese algo chistoso", al tiempo que manifestó que "me inunda cada vez mas la angustia. Pienso en que no quiero dejarlo pasar así sin mas, que algo tiene que pasar. Bajé del tren con el corazón acelerado y pido ayuda a la señora que lo había mirado. Junto a ella le digo al hombre que me tocó que vayamos con los auxiliares del Roca por lo que me había hecho y me contesta con total impunidad 'no tengo problema, porque yo no hice nada'. Les comento a los auxiliares lo que había pasado y llaman a la policía".

Según contó, a este hombre "lo detuvieron y le tomaron todos sus datos. Estuve a partir de las 7.30 hasta las 15 en la comisaría. Ahí denuncié y acepté que se inicie una causa penal". "Cuento esto porque es algo que las mujeres, tanto niñas como adultas, nos pasa. Se que es una situación difícil cuando nos hacen esto. A veces nos quedamos en shock y pensamos que no tenemos derecho para hablar y que no es para tanto. Pero si podemos hablar y si es para tanto. Nuestro cuerpo es nuestro y absolutamente nadie lo tiene que tocar sin nuestro consentimiento. Si pueden denuncien, porque suma un granito a que esto deje de pasar", aseguró la denunciante.

Además dijo que "cuando ese hombre vuelva a acosar a otra chica, porque lo va a hacer, y si esa chica lo denuncia, ya va a tener antecedentes que van a agilizar todo. Denunciar es difícil, estresante y un proceso largo, pero, si una quiere y puede, va a ayudar a futuras chicas. Y somos pasajeros que escuchamos o vemos a una chica que está sufriendo ese acoso, tenemos que hablar y acompañarla. ¿Por qué nos callamos ante una situación de violencia y dejamos sola a la víctima?. Dejemos de ser cómplices y hagamos algo al respecto".

Ayer me pasó algo horrible que lamentablemente a las mujeres nos pasa mínimo una vez. Estaba en el tren y de repente siento “algo” que roza mi zona genital. Intenté pensar lo mejor, que quizás fue una mochila. Sin embargo, ese “algo” continuaba. (+) — Juli 💚 (@julianabigaill) October 14, 2022

Los comentarios y otros casos

Cuando Juliana se anima a contar lo ocurrido, sus tweets se hicieron eco en muchas chicas que pasaron por la misma situación, que describieron que es "angustiante y difícil de superar". Una de ellas, citando su escrito remarcó: "Me pasó previo al subir al subte en Constitución, que como era de esperarse, está lleno de gente. En ese momento, me invadió la angustia, la desesperación y asco absoluto".

Otra, por su parte, describió: "Justo viví esta situación cuando era mas chica y nos puede pasar a todas tristemente".

Entre varios comentarios que se destacaron, había uno mas que narraba: "Una vez me pasó algo así. Me iba de la casa de mi novio hasta mi casa (2 colectivos). En el primero, me siento del lado del pasillo y un hombre se me para a mi lado y no había mucha gente en el bondi. Empiezo a notar algo raro en mi brazo. Hacía calor, así que estaba de mangas cortas. Realmente no quería ni mirar mi brazo, porque yo ya sabía que era. Así que intenté correrme un poco para mi derecha, aunque había alguien sentado. Pero se seguía pegando a mi brazo. Paso un rato y tomo coraje para mirar, y si, había sacado su miembro y tapándose me apoyaba...Nadie en el colectivo dijo algo ni me ayudó. Yo solo quería llorar y estar en mi pieza sin tener que tomarme otro colectivo".