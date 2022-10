De botinera a tumbera: a Wanda, que anda de fiesta, le apareció un novio preso

La increíble estadía de Wanda Nara por Argentina está más caliente que nunca. En las últimas horas, tras un fin de semana de pasión que la llevó a recorrer bailantas del Conurbano junto a L-Gante (aparecieron fotos de los dos muy cachicalientes, besándose en un boliche de Quilmes) y su séquito, la rubia sumó otro foco mediático tras la aparición de Rodrigo Cacciamani, un ex novio que está preso, cumpliendo una condena de cadena perpetua.

Todos los días aparecen nuevos títulos que aportan acción, drama y picante -mucho picante- al culebrón de Wanda. Sin embargo, ni al guionista más avezado se le hubiera ocurrido jamás este giro en su apasionante historia. ¿De dónde salió el preso?

Fue la empresaria quien, en el marco de una nota con los chicos de Luzu TV, contó de la existencia de un ex novio, con el que estuvo a punto de casarse, y que ahora está privado de su libertad.

“Me propusieron casamiento cuatro o cinco veces en mi vida y, como no sé decir que no, a todas les dije que sí. Después, entre preparativos y todo, suspendía y me volaba”, había contado entre risas Wanda, y llegó a “LA” anécdota: “Hay gente a la que no conocen. Hay uno que está preso. Fuimos novios, me pidió casamiento, le dije que sí y después no (nos casamos). Sigue preso, tiene perpetua”.

No pasó mucho tiempo hasta que el joven -morocho, ojos claros, con un aire a Daniel Osvaldo, y a quien conoció en el barrio: él de José León Suárez ella de Bulogne- apareció y desde TikTok, donde tiene gran actividad, dedicado a militar por la educación en lugares de encierro, reveló: “Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”.

En ese video, Cacciamani, que hoy tiene 41 años, contó sobre cómo quedó detenido: “Viernes 13 de enero del 2006, 10 de la mañana, robo del siglo: el robo al banco Río de Acassuso. Paralelamente a ese hecho, hay un enfrentamiento, que es por lo que yo quedo condenado. Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para concretar el robo. No fue así: el enfrentamiento ocurrió después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba yo, robáramos una financiera en la Capital Federal, una cueva que pertenecía a un ex Presidente”.

Y siguió: “No estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía en el que muere un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado”, condenados como “coautores penalmente responsable de todos los delitos”. Según dijo, escaparon en dos autos: uno de ellos, en el que iba él, escapó, y el otro es que se terminó enfrentando a tiros con la policía y en el que un agente resultó muerto.

Tras ese episodio, Cacha, como lo apodan por la fonética de su apellido, estuvo prófugo durante dos años y medio y, según dijo, no pudo avisarle ni a su familia ni a Wanda por lo que el romance, que ya llevaba más de un año, y que había empezado por iniciativa de Wanda (ella entró a un bar donde estaba él y le pidió ayuda porque “el auto me recalienta”, algo que era mentira), se terminó.

“Ella no entendía qué pasaba. Pero yo tenía problemas legales y no lo podía charlar con nadie”, contó en un vivo de Instagram con Seba Mazoni y recordó cómo era su vida en aquel entonces: “Yo era un ácido cuando tenía 23 años. Dejé mi casa a los 14. Me fui, volví, vivía solo. Yo tenía la vida de un adulto, aunque era un chico, y tenía quilombos de adulto. Mi vida fue por un mal camino, tomando decisiones equivocadas”.

Si bien dijo que no estaba profundamente enamorado de ella, reveló que al ver a la Wanda de hoy siente ver a la de ayer, que no reniega de sus orígenes: “Es la misma, solo que pasó de tener calle a tener mundo. Pero asentó y amortigua todas sus experiencias. Está saliendo a los boliches con L-Gante, sea o no sea, pero está ahí: ella se encuentra en Argentina, se halla, y no está donde podría estar. Es la misma, ella siempre quiere estar en la cresta de la ola. No es casualidad que esté al lado de L-Gante, que está en la cresta de ola: pero no es por interés, porque ella tiene el doble, es otra cosa”, remarcó.

Aunque se animó a apostar que entre los dos hubo contacto físico, tiró que no los imagina en pareja y con hijos propios. “Supongo que empezó por publicidad y que la curiosidad los hizo avanzar un poco más: hay algo que gustó y no pueden despegar del juego”, analizó.

Cumpliendo condena en la unidad 48 de San Martín, Cacha lleva más de 15 años detenido y está tramitando un “beneficio liberatorio”. Según contó, aprovechó el encierro para formarse en todo lo que pudo (desde fotografía y comunicación hasta panadería, audiovisual, acompañante terapéutico, gestión cultural y sociología en curso), porque tras lo vivido aprendió que “la problemática que tenemos es la falta de educación” y, por eso, milita desde TikTok, el canal con el que puede llegar a los jóvenes.

Reveló que su vida de película será contada en la pantalla y capítulos no le faltan: estuvo cuatro veces prófugo, vivió con cuatro identidades diferentes, pasó por Chile, Brasil. Tiene dos hijos de ocho y cinco años viviendo con su mamá en Canadá (concebidos en Bariloche durante su último tiempo prófugo con una psicóloga que no supo hasta que fue preso quién era en realidad).

Ahora en pareja con Barbie, Rodrigo no se imagina cómo hubiera sido su vida con Wanda Nara. “Ella era muy ella y yo era muy yo, nos cruzamos en ese camino donde justo ella se abrió y despegó y que agarró velocidad y envión y yo tenía miles de quilombos. Mi vida fue para donde tenia que ir, no existen dos realidades, solo una, acepto como es y crezco de lo que pasó”.

Aunque se sorprendió de que Nara hablara de él en la nota, reconoció que “lo que dijo la hace parte del territorio, de lo popular, es parte de su historia y está bueno que lo dijo y no lo negó”.