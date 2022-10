Otra tragedia arriba de una moto, la número 27 del año

Un joven de 21 años se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad vial en nuestra región. Se llamaba Rodrigo Carabajal, quien murió en el Hospital San Martín producto de las heridas que sufrió al caerse de una moto en Villa Alba.

Las causas del siniestro son motivo de investigación por parte de la fiscalía N° 14 a cargo de María Scarpino.

El hecho sucedió a la altura de las calles 126 y 604, donde, de acuerdo al reporte oficial, el chico golpeó la cabeza contra un caño de desagüe. Fue después de perder la estabilidad en la conducción y terminar en el pavimento.

Al parecer, producto de ese fortísimo impacto, quedó inconsciente y, en ese estado, lo derivaron al centro asistencial, aunque los esfuerzos médicos no alcanzaron para salvarle la vida.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 17.30, de acuerdo a lo testificado por el tío del motociclista.

DOLOR EN LAS REDES SOCIALES

“Sin palabras, no puedo creerlo amigo. Te fuiste, te fuiste y nos toca despedirte a vos, que fuiste siempre una persona increíble. Amigo, no caigo y me cuesta tanto aceptar que en cuestión de segundos pasó esto. ¿Por qué vos? ¿Por qué loco?”, escribió uno de sus allegados.

Con la muerte de este joven de 21 años, ya son 27 las personas fallecidas en accidentes con motos en la Región durante 2022.

Ese número representa un 57,44 por ciento del total de casos en lo que va del año, que llega a 47.

Como se verá, se trata de un factor que, a la luz de las estadísticas, parece potenciar cualquier tipo de riesgo.

La media nacional marca que la cantidad de accidentes fatales con motocicletas representa cerca de un 50 por ciento del total de eventos dañosos. Una cifra que ya ha sido superada con creces en La Plata, Berisso y Ensenada.

Son varios los factores que aparecen detrás de esta trágica tendencia, pero los especialistas destacan sobre todo dos: el primero, el incremento sostenido del parque de motos, un vehículo que se caracteriza por ser más accesible y práctico en el marco de un tránsito cada vez más congestionado. El segundo, los controles viales insuficientes.

Los especialistas refieren a que no se observa un crecimiento similar en la lista de muertos de ninguno de los otros actores del tránsito, incluso si se considera a los más vulnerables, como los peatones o los ciclistas, cuyo número de muertes permaneció relativamente estable.

Los datos que manejan en Luchemos por la Vida muestran otras aristas del mismo drama: por caso, se estima que por cada motociclista que muere en un accidente vial hay dos que sufren lesiones severas que provocan algún tipo de discapacidad permanente.

En cuanto a las edades de los afectados, si bien la mayoría es gente joven, también los hay de mediana edad: se estima que el 58% son menores de 47 años.

Las lesiones en la cabeza, en tanto, son las que explican el 80% de las muertes a bordo de una moto en la Argentina.

Muchas de esas muertes se producen en accidentes donde no participan otros vehículos: sólo el motociclista, que pierde el control de la moto.

Cabe destacar que en la Región, de los últimos diez casos trágicos, seis de ellos tuvo como protagonista a una persona que circulaba en moto.