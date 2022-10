Falleció Silvana Suárez, ex Miss Mundo Argentina que protagonizó una pelea muy recordada con Mirtha Legrand en TV

Este viernes se conoció la noticia del fallecimiento de Silvana Suárez, aquella ex Miss Mundo Argentina, que tuvo un cruce de palabras muy recordado en televisión con Mirtha "La Chiqui" Legrand.

Murió en la localidad de Nono, Córdoba, en sus jóvenes 64 años. Sufría cáncer de colon terminal. Su carrera se consagró al ganar el 28° certamen internacional en 1978, "Miss Mundo", que fue celebrado en Londres, Inglaterra, durante ese mismo año.

Se trató de la segunda representante argentina en obtener dicho título, debido a que la primera fue Norma Cappagli en 1960.

Su pelea con Mirtha

Este hecho ocurrió en el año 1999, cuando acudió al programa y la conductora le insistió en que hablara de su matrimonio con el empresario Julio Ramos. Sin embargo, la ex modelo se negó y se levantó de la mesa reiterando: “Me invitas para usarme a mí”. Rápidamente, luego de abandonar el programa, "La Chiqui" le contestó: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.

A su vez, siguiendo con sus declaraciones tiempo despúes, Suárez acotó: "La verdad que yo no tendría ni que haber ido, pero siempre me sentí como con culpa de no ir. Y voy y de golpe ella tomó partido: el que tenía el poder era Julio”.

Tiempo después, al recordar el hecho, Suárez no se mostró arrepentida. “Al ser dueño de un diario, y al no poder él, digamos, tratar el tema de la separación desde un lugar más proactivo, utilizó el diario en contra mía. Y yo tenía dos chicos chiquitos, así que hice magia para que esto no los dañara pero es imposible. Aparte era muy machista, entonces ¿cómo una mujer iba a hacer esto?”, aseveró.