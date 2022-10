La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva para este domingo, tendrá a Gimnasia jugándose la clasificación a la Copa Libertadores 2023 frente a Talleres en Córdoba y a eso, se le sumará la definición del campeonato, que está en manos de Boca y de Racing, que pelearán por el título y ser el mejor de La Liga Profesional. Por otra parte en Italia, se cruzarán Roma - Napóli en un verdadero partidazo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

12:00 Banfield vs Sarmiento ESPN Premium

14:30 Talleres vs Gimnasia TNT SPORTS

17:00 Patronato vs Huracán ESPN

17:00 Boca vs Independiente ESPN Premium

17:00 Racing vs River TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Udinese vs Torino ESPN 2/STAR +

13:00 Atalanta vs Lazio ESPN 2/STAR +

15:45 Roma vs Nápoli STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Angers vs Rennes STAR + / ESPN

15:45 Lille vs Mónaco STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Aston Villa vs Brentford ESPN Extra/STAR +

10:00 Leeds vs Fulham STAR +

10:00 Southampton vs Arsenal ESPN 2/STAR +

10:00 Wolverthamtpon vs Leicester City STAR +

12:30 Tottenham vs Newcastle STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Bochum vs Union Berlín STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Espanyol vs Elche ESPN 3/STAR +

11:15 Real Betis vs Atlético de Madrid ESPN 3/STAR +

13:30 Villarreal vs Almería DIRECTV SPORTS

16:00 Barcelona vs Athletic de Bilbao ESPN 3/STAR +

LIGA ACB

07:30 Barcelona vs Tenerife FOX SPORTS

F1 | GP ESTADOS UNIDOS

16:00 Carrera FOX SPORTS/STAR +

REDUCIDO - PRIMERA NACIONAL

20:35 Cuartos - Estudiantes RC vs Estudiantes BA DIRECTV SPORTS