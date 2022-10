Estudiantes volverá a tener agenda internacional en 2023

Estudiantes salvó su ropa en la Liga Profesional. Con autoridad le ganó como local 2-0 su partido a Godoy Cruz y logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2023, un objetivo menor a principios de año pero que terminó siendo una caricia para un plantel golpeado, que estuvo muy cerca de meterse en la semifinal de la Copa Libertadores y que ayer había puesto en duda su participación en la segunda competición en jerarquía a nivel continental.

Sin dudas que hubiese sido un golpe muy pero muy duro quedarse afuera de una copa internacional para 2023, mucho más teniendo en cuenta el poderío de su plantel y la cantidad de jugadores que llegaron para la doble competencia. Por eso la tensión en la previa y el apoyo a un plantel que tuvo que arremangarse y apresurar el regreso de algunos jugadores, caso José Sosa y Fernando Zuqui, que en otras condiciones seguramente no hubiesen vuelto de sus lesiones para jugar apenas unos minutos.

Ganó Estudiantes y fue justo. Y también hubo festejo, mesurado, pero festejo al fin. De alguna manera volverá a tener agenda internacional, algo reservado para los mejores equipos del país. No tiene el glamour ni el prestigio de la Libertadores, pero no deja de ser una competencia que lo hará recorrer la parte Sur de América y que en todas las ediciones que la jugó la fue esquiva. Vaya entonces el desafío de volver a ser protagonista.

📹 EL ANÁLISIS DEL TRIUNFO PINCHA ( 🎤 Martín Cabrera y Fernando Alegre en 1 y 57)

Para Estudiantes tuvo sabor de premio consuelo, pero no deja de ser un premio que tendrá que sacarle provecho. No es fácil en la carnicería del fútbol argentino jugar torneos internacionales. Sino que lo explique Atlético Tucumán, que pasó de estar a un paso de ser campeón a quedarse afuera hasta de la Copa Sudamericana. No traten de entenderlo...

LO SUPERÓ DE PRINCIPIO A FIN

En el primer tiempo Estudiantes jugó un partido de menor a mayor. Si bien desde el arranque mostró actitud y ganas de conseguir el gol pese a que el empate le servía, recién en los minutos finales apretó el acelerador a fondo y llegó con mayor precisión hasta el arco de Espíndola.

El Pincha fue, en los primeros minutos, un equipo con intenciones pero con una clara y visible falta de confianza, producto de una mala racha que se hizo muy pesada en los últimos partidos, al punto de poner en duda hasta la clasificación a la Copa Sudamericana.

Estudiantes tenía que dar una muestra de fortaleza y lo hizo. Y sacó el boleto internacional

Un par de remates desde afuera del área de Mauro Boselli, Franco Zapiola y Gonzalo Piñeiro fue lo más cercano al gol que tuvo el local en los primeros 20 minutos, antes de perder la pelota y transitar algunos momentos de incertidumbre. Godoy Cruz, salvo con un remate de Tomás Castro Ponce que contuvo en dos tiempos Mariano Andújar, no asustó.

Pero le llevó un tiempo a Estudiantes hacer pie a una cancha muy rápida y resbaladiza. Como en el mediocampo no siempre ganó posicionalmente, no pudo imponer condiciones. Cuando la tuvo siempre buscó atacar por las bandas, con Zapiola por izquierda y el tándem Castro-Godoy por derecha. Fue el lateral, precisamente, quien tuvo el remate más claro, a los 34 minutos, que casi se mete en el ángulo izquierdo del arquero rival.

Fueron los últimos 10 minutos los más dominantes. Se plantó en campo rival y lo arrinconó con pases cortos y precisos. Hubo una jugada muy dudosa donde se reclamó penal para Estudiantes, una buena combinación de Díaz y Boselli, hasta que a los 42 minutos llegó el gol de Emmanuel Mas, que aprovechó un mal rechazo (era mano previa de Ferrari y penal que no sancionó Baliño) para rematar al arco y convertir el gol que trajo algo de tranquilidad, además de justicia.

En el segundo tiempo el local jugó de manera inteligente y no quiso arriesgar de ninguna manera el resultado a favor. Y en ese sentido fue clave el ingreso de José Sosa por Mauro Boselli a los 10 minutos, para pasar de un esquema 4-4-2 a un 4-1-4-1 mucho más dinámico e ideal para estos jugadores, con el Corcho Rodríguez delante de la línea de defensores, el Loco Díaz como único delantero y el Principito de volante central pero adelantado.

Si bien no era el primer objetivo, la Sudamericana es una Copa que podría ser redituable

A los 13 minutos Díaz se apresuró y remató lejos con campo por recorrer y a los 16 Sosa probó sin suerte desde afuera del área. HAsta que a los 25 minutos, tras buena jugada colectiva que se inició en el centro y se volcó por la derecha, acabó en gol de Franco Zapiola, gracias a un preciso centro de Leo Godoy.

El 2-0 liquidó toda chance mendocina. Ya no hubo manejo de Martín Ojeda ni todos los cambios que introdujo la dupla. El triunfo de Estudiantes estaba asegurado y sólo faltaba saber si iba a ser por más goles.

Pablo Quatrocchi le dio minutos a Fernando Zuqui y a Fabián Noguera. El defensor, lo mismo que Manuel Castro, no seguirán en e Pincha y el volante, pese a tener contrato, no sería extraño que luego de su buen año no reciba alguna oferta del exterior para continuar su carrera y pueda tener un salto económico.

Por lo pronto ayer el equipo y su futuro entrenador, Abel Balbo, tuvieron en cancha al primer refuerzo de la temporada 2023. Se tata de José Sosa, de buen nivel y quien con rodaje puede ser más que útil para las aspiraciones albirrojas, más terrenales que este año, pero con objetivos importantes por delante.

Ganó Estudiantes y recuperó la sonrisa, que se había borrado por culpa de muy malos resultados, decisiones equivocadas y una subestimación del torneo. Pero le quedó una bala y la aprovechó. Ganó y tiene merecido su lugar en la Copa Sudamericana. ¿Y si finalmente es la competencia más razonable para equipos argentinos? El tiempo lo dirá.

Morel, Godoy, Más y Zapiola en la celebración del primer gol del pincha ayer en UNO / Dolores Ripoll