Una vecina, víctima de una tapa en mal estado

Lo que se avizoraba con decenas de denuncias, otra vez se dio: un vecina hundió ayer un pie en una cámara de la red sanitaria debido al mal estado de la tapa, se cayó y salió de la escena con golpes y moretones.

Tras lo sucedido pidió que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. “Ayer al mediodía pisé, sin darme cuenta, una tapa de agua. La parte de atrás se abrió y se metió mi pie adentro”, comenzó relatando la mujer. La caída ocurrió en 37 y 4, corazón de Barrio Norte, en horas del mediodía.

“Me caí y estoy toda golpeada, con hematomas y terrible dolor en todo el cuerpo”, lamentó.

Asimismo, dijo que “llamé a ABSA para que me expliquen porque esta toda las veredas de zona Norte con tapa de plástico y la mayoría partidas. Expliqué lo que me paso y me corto”, afirmó sobre la experiencia con una operadora. “Lo importante es que arreglen esto antes de que se alguien se caiga y se quiebre un hueso”, advirtió la vecina. “En el barrio están todas las tapas de plástico rotas, partidas”.

En los últimos meses se suman quejas por faltante de tapas. En mayo, en 26 y 530, un nene de 7 años cayó a una cámara de inspección sin tapa. Por milagro no tuvo consecuencias graves.