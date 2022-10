Para Alberto Fernández "es incomprensible" que los jueces no paguen Ganancias

El presidente Alberto Fernández se refirió esta mañana al rechazo opositor para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias, un proyecto contemplado en el Presupuesto 2023 que la Cámara de Diputados aprobó en general esta madrugada. “Es incomprensible (que los magistrados no paguen el impuesto), porque además el efecto no es solamente en los jueces", comenzó diciendo el mandatario, quien luego agregó: "Yo soy hijo de un juez y los sueldos antes eran mucho más deprimidos. Los sueldos de ahora son consecuencia de que cuando cuando tuvieron autarquía para funcionar hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el congreso. Un juez de Cámara hoy debe debe estar ganado un millón de pesos y un diputado 300 mil. Yo gano poco más de 500 mil y pago ganancias, pago todo”.

En ese contexto aprovechó para hablar de la interna y la pelea de cara a las elecciones de 2023. Sostuvo que "haría lo mismo" que Cristina Fernández de Kirchner en relación a una posible autoexclusión de su candidatura explicando que "soy parte de un proyecto colectivo".

Además, en diálogo con "El Destape Radio", Fernández contó que habló con el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la necesidad de "volver a impulsar" el proyecto de renta extraordinaria y destacó que esa iniciativa tiene "un sentido de justicia y redistributivo". Sostuvo que "ayer le dije a Sergio que tendríamos que volver a impulsar ese proyecto porque es justo. Le pedí que hablemos con diputados para ver si podemos poner en marcha este tema", y que "tenemos que abocarnos a distribuir de otro modo el ingreso".

También hizo referencia a las PASO: "Han sido un gran instrumento para calificar a los candidatos y que la gente diga cuál es el mejor". Afirmó su deseo de que dentro del Frente de Todos (FdT) los dirigentes sean "capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos". En tanto que manifestó que "la unidad del FdT es importantísima. Tenemos que ser capaces de dar un debate democrático interno, sin exclusiones y respetándonos. Lo mejor es que la gente vote".

Por otro lado, el primer mandatario advirtió sobre la "impudicia asombrosa" de Mauricio Macri en sus últimas apariciones públicas y dijo que "cuando nos dividimos" dentro de la coalición oficialista "permitimos que gane" el exmandatario, de cara a las elecciones de 2023. "Macri es nuestro enemigo. Podemos tener diferencias mayores o menores pero el enemigo es ese. Cuando nos dividimos permitimos que gane Macri. Tenemos que prestarle mucha atención al discurso de Macri. Dice que está harto de los progres. ¿Quiénes son los progres? ¿Ser progre es reconocer derechos?", se preguntó Alberto Fernández.