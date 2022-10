“Lucharemos hasta el final”

Tomás Muro viene escribiendo su historia en este 2022 del equipo tripero. Lo recordará como el año de su debut en Primera División (contra San Lorenzo en el Bosque el pasado 17 de febrero) y como el de sus primeros partidos como titular. Desde aquella noche en el Monumental, Néstor Gorosito echa mano habitualmente a un mediocampista con buen manejo y que no le teme a la fricción, que no saca la pierna cuando hay que marcar, cuando el encuentro no está para la generación y sí para la lucha, más cerca de la trinchera que desde los chiches que lo hicieron conocido, justamente contra Boca Juniors en un choque de Octava.

Muro lleva disputados 7 partidos como titular y 14 ingresos desde el banco de relevos. En uno de ellos convirtió frente a Defensa y Justicia su primer gol en primera división, el tanto de la victoria 1 a 0 sobre el Halcón de Varela.

Con el paso de los partidos Tomás Muro se va adaptando al fútbol de primera división. El ritmo es otro, la fricción es diferente. Y, por encima de todo, se juega a una velocidad diferente a la de las divisiones juveniles e incluso la divisional reserva. “Los primeros partidos me costaron y a medida que fue pasando el tiempo, me fui adaptando al ritmo y al juego, podría decirte que ahora me siento bien”, explicó Muro, ya con casi un año alternando en el equipo de Gorosito.

El pasado jueves Pipo sorprendió con su ingreso y el de Alexis Steimbach por Benjamín Domínguez y Eric Ramírez. “Me sentí cómodo en esa posición. Trato de hacer siempre lo que me pide el técnico”, expresó. A la vez, se lamentó por no haber podido convertir: “Lástima el mano a mano que me tapó el arquero”.

Muro confía en el equipo, más allá de haber sumado solamente un punto sobre los últimos nueve en disputa. “Hay que seguir trabajando para llegar a los más alto posible”, señaló el volante nacido en General Pinto.

El partido del jueves es muy importante para Gimnasia. Juega contra un Boca puntero, un rival que ha ganado siete de sus últimos ocho cotejos, con 22 puntos sobre 24 posibles. Una locura que le permitió acceder a la punta del certamen y que el Lobo le da la chance de ganar el choque directo para descontar puntos y esperar los resultados de Atlético Tucumán y Racing Club, también metidos en la lucha y que jugarán entre sí en la fecha 24. “Es un partido importante”, manifestó Tomás Muro. “Para mi las cinco fechas que quedan me las tomo como cinco finales teniendo en cuenta los objetivos”.

Justamente contra Boca , Muro tiene un gran recuerdo. En un partido de Octava sorprendió con todo un repertorio de pisadas y caños. Para quienes vieron ese partido, Muro fue el “pibe de los chiches”. “Jaja, sí. Fue un lindo partido”, manifestó entre la alegría del recuerdo y la realidad actual de menos lujos pero convertido en jugador profesional.

¿Qué le pide Néstor Gorosito, un entrenador que como futbolista también fue un mediocampista de galera y bastón? “Me pide que juegue tranquilo, que esté ordenado a la hora de defender y una vez que tenemos la pelota, que juegue. Quiere que me divierta, la pida, que encare y patee al arco”, explicó Muro, a veces interno, a veces volante por afuera en el equipo de Pipo.

El jueves el Lobo se jugará la última chance para pelear por el título, más allá de que el objetivo era entrar a una competencia internacional. Hoy, a diferencia de l pensamiento de principio de temporada, Gimnasia quiere entrar a la Libertadores 2023. Muro promete, al igual que sus compañeros, luchar hasta el final: “Nuestro objetivo es pelear hasta el final y entrar a la Copa Libertadores”.

“Mi familia está muy feliz de verme en Gimnasia después de haber trabajado muy duro”

El equipo parece haber tenido un bajón en las últimas fechas. “No se nos dieron los resultados pero estamos todos unidos y convencidos de luchar hasta el final”. El partido ante Boca será el primero de una seguidilla que tendrá a Banfield, Argentinos Juniors, San Lorenzo y Talleres como rivales hasta el final del torneo. Solo Banfield y Córdoba serán salidas de nuestra ciudad para el equipo tripero.

Muro llegó al fútbol infantil del Lobo en 2013. Se probó y quedó en El Bosquecito, con mucho esfuerzo suyo y de toda su familia. “Todos están muy felices de verme ahí después de haberme visto trabajar duro y luchar por mis sueños”, contó. Desde los 11 años en la pensión, a los 16 pudo traer a su familia. Esa que hoy lo acompaña con orgullo, mientras lo ve crecer con la camiseta del Lobo.