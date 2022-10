VIDEO.- Así fue la persecución en la Facultad de La Plata: "Nadie disparó", dice un penitenciario

Se conoció el video de cómo fue la persecución en la Facultad de Humanidades, luego de que un preso intentara fugarse esta mañana. En las imágenes a las que accedió EL DIA se puede observar el momento en que los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense comienzan a correr luego de que el recluso, un joven de 24 años condenado por robo y alojado en la Unidad 35 de Magdalena, escapara tras acudir a esa casa de altos estudios a rendir un examen. Además se escucha una de las detonaciones que, según confirmaron las autoridades, se realizaron con armas de balas de goma.

Se puede observar en las imágenes las corridas y los momentos de tensión que se vivieron en el predio del ex BIM III. Una estudiante alcanzó a filmar esos instantes, en los que el penitenciario pregunta "¿quien disparó?" y agrega: "Nadie disparó". Más tarde se escucha a la joven asegurar que "se escucharon (los disparos), lo tengo grabado".

LEA TAMBIÉN VIDEO.- Disparos y revuelo en facultad de La Plata por un preso que fue a rendir e intentó fugarse

Sobre los episodios este diario pudo saber que todo ocurrió cerca de las 10, cuando el recluso en un maniobra para evadir la custodia -se investiga si hubo un descuido- escapó del aula en la que se encontraba. Al advertirlo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salieron a buscarlo en las inmediaciones del predio. Una vez que lo encontraron el detenido opuso resistencia por lo que además de la fuerza debieron realizar algunos disparos con balas de goma.

Luego de momentos de extrema tensión, e incertidumbre, finalmente llegó la calma a esa casa de altos estudios, que en esos momentos se encontraba repleta de alumnos, profesores y empleados de la UNLP.

"Hubo dos o tres tiros. Estábamos cursando y no sabíamos que estaba pasando afuera", le dijo una alumna a este diario sobre lo que sucedió en Humanidades. Sin dudas se vivieron momentos de temor e incertidumbre. No bien sucedió el hecho, en los grupos de WhatsApp de alumnos se replicaron mensajes en los que advertían: "Si alguien está viniendo a la facu quédense lejos y todavía no lleguen al predio. Hay un tiroteo y persecución cerca de acá".