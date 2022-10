Hinchas de Gimnasia se autoconvocan en las redes para pedir Justicia por "Lolo" Regueiro: "No puede quedar así"

Desde las 18 horas y organizado por un grupo de simpatizantes de Gimnasia, se hará una autoconvocatoria en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, para pedir Justicia por el fallecimiento de César Gustavo Regueiro, quien fue víctima de los gases lacrimógenos que lanzó la policía para reprimir a los hinchas que estaban en los alrededores del estadio.

"Desde nuestro humilde espacio, queremos comunicar que los pibes que componemos Gimnasia LAT estaremos a las 18 horas en el Monumento del Bosque con camisetas, trapos y velas en manera de protesta y reflexión. Mataron a uno de los nuestros. No puede quedar así. Gimnasia UNIDO", dice el tweet que tuvo rápida repercusión entre los hinchas albiazules.

A su vez, uno de los organizadores de dicha autoconvocatoria le cuenta a EL DIA: "Surge todo desde la indignación. Nos preocupamos por todos y todas. Empezamos a mandar desesperados en los grupos de whatsapp a familias, amigos y conocidos para ver si todos estaban bien. Lolo Regueiro pudo haber sido cualquiera de nosotros. Es un pedido de justicia. Que sea visible, que no quede en la nada. No fueron incidentes, fue una represión. No se murió, lo mataron".

