La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del sábado tendrá el comienzo de una nueva fecha del campeonato, donde se jugará un duelo muy atractivo entre San Lorenzo-Vélez en el Nuevo Gasómetro. Además por la Serie A de Italia, chocan Milan-Juventus y en la Bundesliga de Alemania, harán lo propio Borussia Dortmund-Bayer Múnich. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Barracas Central vs Sarmiento ESPN Premium

16:00 San Lorenzo vs Vélez TNT SPORTS

18:15 Unión vs Arsenal ESPN Premium

20:30 Platense vs Colón TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Sassuolo vs Inter STAR + / ESPN

13:00 Milan vs Juventus STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Mainz 05 vs RB Leipzig STAR +

10:30 Bayern Leverkusen vs Schalke 04 ESPN 3/STAR +

13:30 Borussia Dortmund vs Bayern Múnich ESPN 2/STAR +

PREMIER LEAGUE

11:00 Bournemouth vs Leicester City STAR +

11:00 Chelsea vs Wolverthampton ESPN 2/STAR +

11:00 Manchester City vs Southampton STAR +

11:00 Newcastle vs Brentford STAR +

13:30 Brighton vs Tottenham STAR +

LIGA DE ESPAÑA

11:15 Atlético Madrid vs Girona STAR +

13:30 Sevilla vs Athletic Bilbao ESPN 3/STAR +

16:00 Getafe vs Real Madrid ESPN 2/STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Olympique de Marsella vs AC Ajaccio STAR +

16:00 Reims vs PSG STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

15:00 San Martín S.J. vs San Telmo

15:00 Agropecuario vs Deportivo Morón

15:00 Quilmes vs Deportivo Maipú

15:00 Chacarita vs Villa Dálmine

15:00 Atlético Rafaela vs Riestra

15:00 Estudiantes BA vs All Boys

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Matías Walter Leiva vs Facundo Arce TYC SPORTS

22:00 Fernando Puma Martínez vs Jerwin Ancajas ESPN 2/STAR +