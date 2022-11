El Profesor Antonio Tróccoli

Lo conocí en nuestra facultad platense de Derecho y Ciencias Sociales, en la que dictaba Economía política. Aprecié sus condiciones de jurista y político cabalmente dedicado a enseñar.

Varias veces y durante los años nos encontramos en distintos avatares, él siempre sobrio, culto, sereno demostrando ser un gran político.

Durante una década transitamos veredas diferentes en la amplia calle democrática de la UCR hasta que en 1983 Raúl Alfonsín lo convocó para ser Ministro del Interior, de donde uno de los máximos dirigentes de Línea Nacional balbinista dirigiría gran parte de la política del gobierno nacional. Tuvo Don Antonio un subsecretario de enorme valía, como lo fue el Dr. Raúl Galván. Ambos dieron la talla con una gestión prácticamente sin errores graves, de enorme honestidad y transparencia y llevaron adelante acciones para las que se precisaba coraje y capacidad, en aquellos años difíciles de la restauración democrática.

Interactué como Ministro de Gobierno en la Provincia en ese tiempo, por lo que doy fe de lo que digo, y por ese motivo –precisamente- es que me indignó ver escenas y palabras totalmente falsas y groseras que se inventaron en una película basada en “hechos reales” ; serían otros, más no este torpe y falaz intento de descalificación.

Siempre he pensado que quien conoce el mal y no lo denuncia, se hace cómplice. No puedo ser cómplice, de donde estas palabras.

*Exministro de la administración provincial de Alejandro Armendáriz