VIDEO. Entre dos listas, los arquitectos eligen autoridades del Colegio

Unos 16.000 arquitectos votarán hoy las autoridades en el colegio profesional de la provincia de Buenos Aires. En el distrito 1, que encabeza La Plata, están habilitados unos 3.300 profesionales. En ambos casos, la disputa es entre dos listas.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el candidato a presidente es Ramón Rojo por la lista Naranja, Azul y Blanco, “Arquitectos a las cosas” y representa al oficialismo. En tanto, la lista Azul, “Gestión Profesional”, lleva como candidato opositor a Guillermo Moretto.

En el Capba 1, que integran La Plata y otros 16 municipios, la lista oficialista es la Azul, “Gestión Profesional”, que encabeza Gustavo Casco, mientras que en este caso la oposición es la lista Naranja, Azul y Blanco, “Arquitectos a las cosas”, que encabeza María Soledad del Cueto.

Según se informó, se podrá votar entre las 9 y las 18. Como requisitos indispensables se exige no tener deudas con el pago de la matrícula profesional, ni sanciones, según establece el reglamento electoral.

El profesional que quiera votar debe estar registrado en el padrón definitivo.

EN EL DISTRITO local

Gustavo Casco es el candidato que buscará la reelección en el Capba 1, con la lista 10, Azul, “Gestión Profesional”. Está acompañado por Beatriz Masson como postulante a Secretaria General y Juan Ducis como candidato a Tesorero.

“Tenemos una experiencia consolidada, que se construyó en tiempos difíciles como los que impuso la pandemia, y con ese bagaje más todas las ideas y objetivos para el próximo periodo vamos a tener una gestión mejorada. Nuestra propuesta es profundizar lo que ya se realizó y mejorarlo con la llegada a más espacios, más actores, uniéndonos a otras instituciones, para participar en los espacios donde se toman las decisiones. Seguir con el cuidado del profesional y mantener los lineamientos de la capacitación constante y los servicios a los profesionales”, dijo Casco.

El profesional agregó que “la política nacional queda totalmente fuera del colegio. Mantenernos independientes es fundamental para pensar constantemente en la acción profesional. Los vaivenes políticos generaron la ruptura interna en el colegio, y en ese contexto un sector decidió irse del colegio para abrirse de nosotros y armar otra lista”.

Casco también indicó que “esperamos que el colegio Provincial se ponga a la altura de lo que los arquitectos necesitamos. Nos parece fundamental que la lista Azul gane en la Provincia para mejorar la gestión, para responder a lo que se necesita”.

Por su parte, María Soledad del Cueto es la candidata a presidenta por la oposición con la Lista 1, Naranja, Azul y Blanco, “Arquitectos a las cosas”. La acompañan María Angélica Messidoro como secretaria general y Pablo Heffes como postulante a tesorero.

“Hay particularidades en el distrito no resueltas ni subsanadas. Cerca del 40 por ciento están en relación de dependencia, 10 por ciento en el hábitat popular y el resto se distribuye en el ejercicio independiente de la profesión, grandes desarrollos inmobiliarios, viviendas Procrear, docentes o autoridades universitarios y peritos. Forman una matrícula diversa, para la cual se debe tener acciones proactivas en defensa del trabajo de los colegas. Hay precarización laboral porque el colegio profesional ha perdido la fortaleza para alzar la voz y tener una defensa proactiva”, indicó Del Cueto.

La profesional agregó que “para cada universo tenemos una propuesta. Por ejemplo, quienes trabajan en relación de dependencia, hay muchos no registrados. Vamos a desarrollar una campaña para saber cuántos somos, dónde estamos y qué hacemos. Pensamos y proyectamos una jerarquización de la carrera profesional en la administración pública. El Colegio no puede estar cerrado, no puede ser chiquito, como un espacio de timbrado, que te saca dinero y no sirve. La prioridad es el matriculado”, dijo.

“La profesión se ha femenizado. Cada vez son más las mujeres que los hombres que se reciben y se matriculan, pero pierden terreno cuando tienen que enfrentar las etapas de cuidado con sus hijos y luego con sus padres. Hay que desarrollar un trabajo para incluir a todos. Y mantener lo independiente, porque las políticas nacionales inciden en el efecto del trabajo, pero no en la gobernanza”, añadió.

Cabe indicar que en el distrito habrá 15 mesas para que voten los profesionales de La Plata, Ensenada Berisso, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, Tordillo, Pila, General Belgrano, Monte, General Paz, Cañuelas y San Miguel, según se informó en el colegio profesional.

EN LA PROVINCIA

En el colegio provincial de los arquitectos (CAPBA) también miden fuerzas dos listas. A diferencia del Capba 1, en este caso la oficialista es la lista 1, Naranja, Azul y Blanco, “Arquitectos a las cosas”, que lleva a Ramón Rojo como candidato a presidente.

“Estuve en distintos cargos represento al oficialismo que tiene una gestión clara en distintos rubros: ayuda constante al profesional según su realidad distrital, planes de salud que permiten transformar al Capba en el colegio profesional que brinda la mayor cantidad y variedad de subsidios y seguro de responsabilidad profesional con el pago de una matrícula accesible (10.000 pesos al año). También avanzamos para concretar un objetivo importante para el sector: la Caja previsional propia, mediante acuerdos con los otros colegios que integran la actual caja (técnicos, ingenieros y agrimensores). Es un desafío para atender a los jubilados del sector. Además realizamos bienales para la expresión de diversos profesionales, con premios estímulo, publicaciones y metodología de comunicación. Ayudamos a los jóvenes que están en el comienzo de su carrera”.

La lista está a cargo de la presidencia del Colegio desde el 2001, cuando fue creada. Según Rojo, “en el colegio profesional la partidocracia no existe” y remarcó que quienes “hoy son oposición han colaborado constantemente con las actividades y la gestión del colegio profesional”.

Destacó como una de las medidas de gestión “la labor de la comisión de Derechos y Género del Capba , que logró que la Caja de Previsión bonifique la cuota anual obligatoria” y resaltó que un objetivo importante es lograr la Caja previsional propia. Hoy lo que aportas tiene un 30 por ciento para el sistema solidario y el 70 por ciento a la cuenta personal”.

La votación se realizará hoy entre las 9 y las 18, según el reglamento electoral

Rojo remarcó que es necesario que los “profesionales que proyectan una escuela y les quede ese trabajo en su currícula, al menos como antecedente personal. Esto está en las leyes, hay que hacerlo cumplir. Es un trabajo de gestión que hay que profundizar para lograrlo”. El candidato también resaltó que “el otro no es un enemigo, es un adversario. Podemos tener distintas miradas de la realidad, y entre ambos hacer una génesis para lograr el bien al otro. Es un ámbito profesional, no político. No está bien meter lo partidario. No lo quiero para mi colegio”.

Por su parte, Guillermo Moretto, candidato a presidente por la lista 10, Azul, dijo que “la situación del colegio es que ha crecido mucho en los 30 años que tiene, pero hoy está estancado, en una meseta, con un problema que radica en un sistema clientelar que es la dependencia de las personas que conviven a diario y hace muchisimo años que están. Es el punto más crítico que tiene el colegio. Es un colegio sólido, firme, pero necesita una modificación, que le permita estar más abocado a las necesidades de los profesionales”.

“Buscamos la defensa del ejercicio profesional, a partir de un colegio que esté vinculados con los distintos sectores de la sociedad. Es necesario vincularse no solo con colegios profesionales del interior del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es fundamental para que podamos entre los distintos actores que nuclean al círculo de la construcción para plantear nuestra realidad y objetivos a los distintos gobiernos que pasan y son a los que tenemos que llevarles las propuestas elaboradas por distintos equipos de trabajo”.

En La Plata hay 3.300 matriculados habilitados. En la Provincia son 16.000 habilitados

Moretto también planteó que es fundamental la “convocatoria a los 10 distritos que componen el colegio Provincial. Es algo que es necesario para empezar a trabajar en equipo, y lo hacemos visible en la conformación de nuestro equipo de trabajo, que tienen que ver con gente que vive en distintos lugares del territorio bonaerense”.

El candidato de la oposición en el colegio provincial dijo que “nos ha tocado la posibilidad de tomar contacto con distintos actores de los gobiernos provinciales y locales. Cuando nos sentamos a una mesa nunca preguntamos cuál es su procedencia. La independencia partidaria la debemos sostener, porque si no quedas rehén de la política partidaria”.

La elección de hoy incluye la conformación de la Mesa Ejecutiva, Tribunal de Disciplina y representantes en la Caja Previsional a nivel provincial, al mismo tiempo que la Mesa Ejecutiva, Consejo Directivo, Delegación al Consejo Superior y cuerpo de Jurados y Asesores a nivel distrital.