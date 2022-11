Revuelo por un funcionario echado en el Gobierno: lo acusan de promover piquetes

El secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, le solicitó la renuncia a Rafael Klejzer, quien ocupaba el cargo de director nacional de Políticas Integradoras en el ministerio de Desarrollo Social, por sus diferencias con la gestión del Gobierno nacional, informaron fuentes oficiales.



El referente del Movimiento Popular La Dignidad y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular venía hace semanas expresando públicamente sus diferencias con las políticas implementadas en el Gobierno y en la cartera de Desarrollo Social particularmente.



"Klejzer fue despedido de la Secretaría de Economía Social por no atenerse a sus tareas y responsabilidades de funcionario público", dijeron desde el entorno de Pérsico, quien contó con el aval de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, para decidir el desplazamiento del ahora exfuncionario.



Además aclararon que Klejzer finalmente fue desplazado de su cargo luego de que se le pidiera la renuncia hace dos semanas.



En Desarrollo Social también había malestar con Klejzer por sus declaraciones públicas promoviendo la realización de cortes y piquetes en la vía pública y por haber alentado la venta ambulante frente a un restaurante en el barrio de Palermo.



"No se puede ser funcionario público, administrar dinero público y comportarse como alguien que está en contra del propio gobierno que integra. Es una contradicción en sí misma", señalaron fuentes de la cartera encabezada por Tolosa Paz.



En tanto, Klejzer hizo esta mañana su propio descargo, en declaraciones a la radio AM750. "Nos fuimos. Nos retiramos del gobierno como organización. No estamos de acuerdo con el ajuste. Presentamos la renuncia, hace como 20 días que estamos desvinculados de alguna forma y no había tiempo para anunciar nuestra salida", explicó el ahora exfuncionario, quien sostuvo que "nunca los trabajadores de la economía popular fueron tan pobres".