VIDEO. Un viaje muy incómodo: al "Kun" Agüero, el vuelo a Qatar le resultó toda una pesadilla

No la pasó nada bien Sergio "Kun" Agüero durante el viaje rumbo a Qatar para estar presente en la máxima cita del fútbol mundial. El ex delantero de Independiente integró el pasaje de un vuelo hacia la capital qatari que tenía una particularidad: había muchos hinchas brasileños entre los pasajeros.

Los "torcedores" no pararon de cantar un minuto con el ex jugador de Independiente, Atlético Madrid, Barcelona, entre otros, como "espectador". Con su habitual chispa, el ex futbolista mostró el momento en su cuenta de Instagram y el video se volvió viral.

La situación mostró como, con un gesto de incomodidad, pero con su gracia, el ex atacante de 34 años difundió cómo se escondió en su butaca para evitar ser reconocido por los brasileños. Escribió "todo el viaje así", con un emoji riéndose. Luego levantó el celular y capturó a los torcedores a puro grito de "Brasil pentacampeón". La anécdota quedó ahí.

La insólita situación se dio justo con los fanáticos del histórico rival de la Argentina y en la previa de la gran cita mundialista que deja en vilo a millones de personas. Brasil integra el Grupo G y debutará el jueves 24 ante Serbia. En caso de avanzar por sus llaves y que la Albiceleste haga lo propio, habrá clásico sudamericano en las semifinales.