Balbo dio el ok y Mas firmará esta semana un nuevo contrato

Con todos los ojos puestos en Qatar, el fútbol local exige definiciones y si bien falta mucho para el reinicio de la actividad en la última semana de enero de 2023, los cuerpos técnicos no quieren dejar detalle librado al azar. Y Abel Balbo, el nuevo entrenador pincha, no es la excepción. A contrario.

Es por eso que algunas cuestiones ya están definidas y otras deberán solucionarse en breve. Por un lado, es un hecho la renovación de Emmanuel Mas, ya que coinciden el deseo del jugador (más allá de la intención de San Lorenzo de reincorporarlo) y el gusto del flamante director técnico, quien dio el visto bueno para la continuidad del lateral.

Al margen de algunas situaciones ya definidas, como el nuevo contrato de Mariano Andújar y las salidas de Fabián Noguera, Leonardo Heredia (regresará a Atlético Tucumán) y Jerónimo Pourtau (libre), hay prioridades que la dirigencia albirroja debe encarar, como el nuevo vínculo de Mauro Boselli, encaminada, número más, número menos. En cambio, nombres como los de Jorge Morel y Manuel Castro están más afuera que adentro del Estudiantes modelo 2023.

Morel está a préstamo hasta diciembre y su ficha pertenece a Guaraní de Paraguay (80 por ciento) y a Lanús (20 por ciento). En calle 53 tenían decidido renovar el contrato a partir de un nuevo préstamo, pero la intención del club paraguayo es vender al menos un 40% de la ficha del jugador de 24 años. En esos términos, los camino de Morel y Estudiantes se bifurcan, porque además del aspecto económico la superpoblación de volantes centrales (“Corcho” Rodríguez, Bautista Kociubinski, Gonzalo Piñeiro, el regresado Deian Verón, con otras características José Sosa) en el plantel llevan a orientar los esfuerzos a otros puestos y no gastar U$S 1.5 en el paraguayo.

Más allá de las ganas de Estudiantes, Balbo y el propio jugador, lo de Martinez no asoma como sencillo

En cuanto a Manuel Castro, su representación negocia con diferentes clubes del exterior para emigrar, una vez que finalice su contrato con el Pincha en diciembre. Su continuidad parece, a esta altura, ya utópica. Con características de buen uno contra uno Balbo quiere a Alejandro Martínez, a quien dirigió en Central Córdoba. Talleres y Vélez también están interesados en el jugador pero el club santiagueño quiere hacer valer su ficha. El mediocampista de 25 años nacido en el ascenso profundo tuvo un muy buen año, es una debilidad de Balbo y tiene muy buena relación con Deian Verón, pero números son números. Y no son fáciles.

Además de Martínez, el nuevo cuerpo técnico pretende la llegada de dos marcadores centrales, más allá de que la recuperación de Ezequiel Muñoz lo convierte casi en un refuerzo más. Además, un volante por la derecha y un extremo están en la carpeta del DT, aunque habrá que estar atentos a eventuales transferencias, como por ejemplo la de Leandro Díaz con Lanús muy interesado en su contratación.

Que sí, que no, la situación de Iván Gómez aún no está definida. El mediocampista estaba a préstamo en Platense, con opción a favor del Calamar para comprar su pase, pero surgieron dudas cuando parecía un hecho que iba a seguir en el “Marrón”. De todos modos, la idea es que no regrese a Estudiantes: Liga de Quito podría ser una opción para su futuro en caso de que no prospere la gestión de Platense (ahora dirigido por Martín Palermo) por retenerlo.

Por otro lado, Nicolás Palavecino regresa de Montevideo City Torque para sumar minutos en el plantel profesional. El correntino de Mburucuyá es una apuesta de la dirigencia para mostrar jugadores de la cantera y no seguir mostrando jugadores de paso.

Bruno Militano, profe de Edgardo Bauza en su momento, asomaba como casi seguro preparador físico, pero su nombre perdió altura en los últimos días. Es posible que directamente en la presentación de Abel Balbo con su nuevo técnico, parezca el nombre del nuevo profe para otra temporada con muchos partidos.