Néstor Gorosito: confirmó que estará en Abasto el 5 de diciembre

Dispuesto a atender a quien gane el próximo domingo las elecciones en Gimnasia, Néstor Gorosito seguirá siendo el entrenador albiazul una vez que pase la elección, programada para el próximo domingo desde las 9 en la sede de calle 4.

Al respecto, los candidatos de las distintas listas creen que la continuidad de Néstor Gorosito es el escenario ideal para el futuro futbolístico de la institución. Y es lo que va a suceder, porque el 5 de diciembre en la vuelta a los entrenamientos, “Pipo” estará en Estancia Chica, con el contrato vigente hasta el 31 de diciembre. Y con la idea de ser el DT tripero en 2023, tal cual se acordó con la gestión anterior, contrato firmado incluido.

“Me ha escrito Cowen y le he contestado que lo más lógico es juntarme a partir del lunes con quien corresponda”, le dijo Néstor Gorosito a este medio. Pipo confirmó que está dispuesto a sentarse a dialogar con el nuevo presidente, más allá de la afinidad lograda con el titular saliente, Gabriel Pellegrino.

“Nosotros nos vamos a presentar a trabajar normalmente. Hay que hacer pretemporada, hay que ir al lugar donde corresponde”, expresó el técnico albiazul, quien quiere llevar a delante la pretemporada en Mar del Plata, tal cual la llevada a cabo a principio de este año.

Además, se refirió a las necesidades de Gimnasia en el próximo el mercado de pases. “Se necesita incorporar jugadores, es una cuestión normal. Yo me hago responsable de los jugadores que yo pido y el que trae otro jugador, que se haga responsable, el que lo trae”, aseguró Gorosito, seguramente atento a los gustos futbolísticos de los candidatos y a los proyectos para el área de sus grupos de trabajo. Habrá que ver cuales son los puntos de contacto de Gorosito, un entrenador de la “vieja guardia”, con las ideas en de una Secretaría Técnica o un scouting profesional. De todos modos, “Pipo” ha trabajado desde setiembre de 2021 con Gabriel Perrone y Sebastián Romero y la interrelación con el fútbol juvenil y la reserva ha sido óptima y con muy buenos resultados para todo Gimnasia.

Por otra parte, cabe destacar que así como el plantel profesional reclama dos meses adeudados (ver aparte), la institución mantiene la misma deuda tanto con Néstor Gorosito como con todo su grupo de trabajo.

Con un guiño a la continuidad de parte del entrenador, los candidatos también se refirieron al “Tema DT”, uno de los ítems más importantes de la campaña y que terminó cobrando protagonismo una vez que el oficialismo se bajó de la elección.

“Para mí y para nosotros en “Transformar Gimnasia”, Pipo se ganó el derecho a seguir estando en Gimnasia. Hizo un gran trabajo. Cosechó muchos puntos, potenció juveniles y no queremos generar un problema donde no lo hay. Lo que Pipo haya declarado en su momento no afecta para nada la continuidad suya en el club, son opiniones que cualquier persona puede expresar”, señaló Mariano Cowen, candidato a presidente por “Transformar Gimnasia”, que ayer llevó adelante su cierre de campaña en el Centro de Fomento Manuel Alberti, en 27 entre 37 y 38.

“Pasado el 27 nos vamos a juntar con él a diagramar lo que sigue. ‘Pipo’ es el técnico que tiene contrato vigente y lo queremos en Gimnasia”, expresó Cowen ante la consulta realizada por este medio sobre la continuidad del entrenador.

En una línea similar se manifestó el candidato de “Hacer Tripero”, Julio Chaparro. “Ni bien ganemos con “Hacer Tripero” voy a estar hablando con él. No hay plan B, mi idea es que Néstor Gorosito siga siendo el técnico de Gimnasia”, expresó Chaparro, consultado por este diario.

“Hizo un buen trabajo. Es un técnico que le dio rodaje a juveniles en primera división, chicos que respondieron muy bien. Además, devolvió al equipo al plano internacional después de una buena campaña”, manifestó Chaparro, con términos elogiosos a la figura del entrenador albiazul, que logró después de seis años devolver a Gimnasia a una competencia internacional.

Ante idéntica consulta, Edgardo Medina de la Lista 22 expresó : “Yo quiero que siga, de hecho en las próximas horas me voy a comunicar con él. Es un muy buen técnico, a mi me refleja un técnico que hizo oro con lo que tuvo. Hay que mantener el equipo y también a Pipo. Nosotros nunca supimos cuales son verdaderamente los números de su contrato, pero queremos defender lo que tenemos. Y también, obviamente, saber bien cual es la realidad económica de la institución. Pero, más allá de otras opciones, yo quiero que siga”.

“A mí no me gustó cuando se metió en la política del club, aunque entiendo que en gran medida fue porque lo trajo Gabriel. Ahora es otra historia”, señaló Medina, quien ayer ratificó su participación electoral con la homologación de su lista. Hoy hará el cierre de la campaña con una caravana desde el Club Victoria hasta Ensenada, donde tendrá una charla con la gente de la Filial “Miguel Curell”.

De esta manera, con deseos coincidentes entre los tres candidatos y Gorosito, la confirmación de que el entrenador estará en el inicio de la pretemporada aporta tranquilidad en estos días de incertidumbre, tanto desde el cambio de conducción como desde las necesidades económicas para afrontar las primeras acciones de gobierno.

Por otra parte, anoche quedaron oficializadas las listas para el acto eleccionario del próximo domingo. Competirán por suceder a Gabriel Pellegrino, presidente desde 2016; Julio Chaparro, desde “Hacer Tripero”, con las vicepresidencias para Fernando Domínguez, Marcelo Bombardelli y Esteban Chumbita. Mariano Cowen por “Transformar Gimnasia”, con Juan Pablo Arrién, Salvador Robustelli y Rodolfo Acerbi como vicepresidentes; y Edgardo Medina, secundado por Javier Novarini, Mariano Arcelus y Luis Rey por la Lista 22.

Se votará en la sede social el domingo 27 de 9 a 19. Para hacerlo, hay que ser socio pleno/a o vitalicio/a con una antigüedad mayor a tres años y estar al corriente con la tesorería. Aquellos Socios o Socias que no se encuentren habilitados y quieran regularizar su situación, podrán hacerlo hasta las 12 horas del sábado 26 de noviembre, acercándose a la Oficina de Socios de la sede.