El primer Mundial sin Diego: a dos años de su partida, está más presente que nunca

El destino así lo quiso. Justo un Mundial en noviembre. ¡Increíble! Los ojos futboleros miran lo que pasa en Qatar, pero ya no es lo mismo. Ya no está siendo lo mismo. Las cámaras no lo enfocan en algún palco cantando, haciendo gestos, gritando un gol con el puño cerrado.

No. Diego ya no está, pero sí está a la vez. No lo podemos ver asomarse con su sonrisa custodiado por mucha gente, pero su imagen se replica a montones. Miles de banderas con distintos “Maradonas”. El del `86, el del `90, el del `82. Con rulos. Con pelo corto. Está. De alguna manera está.

Obviamente, hoy, ninguno podrá evitar acordarse de lo que estaba haciendo exáctamente 2 años atrás. El 25 de noviembre de 2020 en horas del mediodía teníamos la noticia que siempre supimos que algún día llegaría, pero no queríamos ni pensarlo. ¿Sabés lo que va a hacer el día que se muera Maradona?, nos preguntamos mil veces. Y ese día llegó.

Sí, llegó como el primer Mundial sin Diego presente viendo a la Selección. Que es este, justo en noviembre, a días del segundo aniversario de su paso a la eternidad. Nunca alcanzarán los homenajes para ese guerrero con el “Diez” en la espalda que le dió tanta alegría a un pueblo llevando la número cinco cerca del pie, del lado del corazón.

Por eso este Mundial es tan especial, es el primero sin que Diego esté físicamente. Quedará por siempre la que fue, tal vez, su último gran acto en una Copa del Mundo.

Fue en Rusia 2018. El 26 de junio en el Estadio de San Petersburgo, Argentina le ganaba por la fase de grupos a Nigeria 2 a 1. Esa tarde Diego bailó con una mujer en la platea; gritó el gol de Lionel Messi para el 1-0; sufrió con el empate nigeriano; y explotó con el tanto de Marcos Rojo a 4 minutos del final. Se durmió en el entretiempo; y en el final debió ser atendido por médicos por una descompensación.

Pero sin dudas lo que quedó grabado para siempre, es la imagen de Diego abriendo los brazos. Mientras el sol se despedía de la tarde, un rayo de luz ingresó al Estadio iluminándolo solo a el que estaba en un palco, mientras el resto estaba en la sombra.

Se habló mucho de los instantes posteriores, donde se descompensó y hasta se habló que había fallecido. Pero no, quedaría un poco más de Diego, tan importante que terminaría desembarcando en nuestra Ciudad para dirigir al Lobo.

Después de haber jugado los mundiales España `82, México `86, Italia `90 y Estados Unidos `94, siempre estuvo presente al lado de la Selección como un hincha más en las Copas del Mundo.

También tuvo la chance de estar al frente del equipo Nacional en Sudáfrica 2010, pero ya como entrenador.

HOMENAJES AQUÍ Y ALLÁ

Y lógicamente hoy habrá homenajes en todo el mundo. Lo recordarán en nuestra Ciudad y en Capital. Habrá movidas virtuales y presenciales.

En Qatar también se organizaron actividades. Por lo pronto, Conmebol en un espacio llamado “Bajo la estrella del Diez” que se inauguró en Doha, habrá una muestra donde se repasará la carrera de Diego y que estará todo el Mundial.

Estarán presentes ex campeones del mundo argentinos. Del `78: Ubaldo Fillol, Alberto Tarantini, Ricardo Villa, Daniel Bertoni, Omar Larrosa y Mario Kempes. Del `86: Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Sergio Batista, Jorge Valdano, Carlos Tapia y Héctor Enrique.

Además, está el Maradona Fan Fest donde se pueden ver distintas camisetas utilizadas por Maradona, como así también la presencia del avión Tango D10s. El mismo está ploteado con la imagen de Maradona, y en el hay un museo con camisetas inéditas que utilizó a lo largo de su vida.

Allí existen prendas desde su época jugando para los “Cebollitas” siendo niño, hasta buzos que utilizó en su última experiencia en el fútbol, que fue como técnico de Gimnasia. Esto se podrá visitar hasta el 18 de diciembre, día en que terminará la Copa.

Con respecto a homenajes virtuales, un grupo de fanáticos creó la página: m10.ar, y allí habrá un memorial donde participarán también su hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Fernando y Diego Jr.

A pesar de no estar físicamente, Diego anda por ahí, en las calles de Qatar. Va en innumerables banderas como las que hubo el martes en el debut del equipo de Scaloni ante Arabia Saudita; en remeras; en carteles. Su cara como un símbolo va entre la gente que hoy lo recordará aún más, con esa risa eterna levantando la Copa del Mundo.