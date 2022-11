VIDEO. "¡Cómo van a meter al yankee esté a ver el mundial", fuerte cruce entre Maxi y Alfa

Hace unos minutos se filtró un video de Agustín y Marcos en Gran Hermano, completamente nerviosos por el partido entre Argentina y México.

En ese contexto, hubo un enfrentamiento entre los participantes ya que a Maxi le molestaron algunos comentarios de Alfa en contra de la Selección, pues el personaje más veterano de la casa dejó en claro que no le interesa tanto el Mundial.

“Hoy animamos a Walter, hoy animamos”, lanzó Maxi mientras ordenaban algunas cosas en su dormitorio, dejando en claro su entusiasmo por apoyar con todo a la Selección Argentina

“Será un asco, para mí 5-0, 2-1, 5-1, 6-0”, lanzó picante el personaje más longevo de la casa, lo que provocó el mal humor de Maxi, quien expresó: “¿Cómo les va? ¿poner a este yanqui a ver el mundial? Hace zoom cuando ve dibujitos, para que vayas a animar a la Selección”.

“Puedo ver el partido, disfrutarlo, pero no me vuelvo loco, no dejo mi vida, no me puto, no es mi vida”, respondió Alfa con contundencia.

EN EL HIMNO, TODOS UNIDOS