Al campo no le gustó nada el nuevo dólar soja

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió a cuestionar ayer la implementación del nuevo dólar soja. Una medida que, advirtió, “el Gobierno toma para beneficio propio y no va en línea con lo que queremos los productores, que es un tipo de cambio único y recibir el precio internacional del producto”.

En esos términos aludió el titular de la SRA al lanzamiento del dólar soja II que, según anunció el Gobierno el viernes, ofrecerá un tipo de cambio diferencial (a 230 de pesos) para los exportadores de la oleaginosa que liquiden entre el próximo lunes y el 31 de diciembre de este año. De acuerdo a lo que se informó oficialmente, el acuerdo con las cerealeras ya tiene un piso garantizado y firmado de 3.000 millones de dólares en exportaciones. La medida es similar a la que la Casa Rosada puso en marcha en septiembre pasado, con la diferencia de que en aquella ocasión la cotización para el sector fue de 200 pesos.

Tanto el mes pasado como ahora, el Ejecutivo nacional aplicó la iniciativa urgido por la necesidad de fortalecer las escasas reservas del Banco Central y cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero para el presidente de la SRA, estas “son medidas que no resuelven nada de fondo. Si la solución fuera más trascendental, esto no se restringiría por un tiempo. Cuando las cosas se hacen por un tiempo limitado son para cubrir una necesidad y punto”, dijo Pino en declaraciones radiales e insistió: “La Sociedad Rural Argentina ve que no es una medida para el campo sino con fines recaudatorios, es una necesidad que tiene el Gobierno”.

En ese sentido, Pino subrayó que, “ante la necesidad de dinero fluido del Ejecutivo, toman esta medida, pero es muy injusto decir que esta medida es en función o a favor del campo”.

Por eso, el dirigente rural le reclamó al Presidente: “Hay cientos de productores que están pidiendo a gritos hacer algo con el tipo de cambio porque estamos perdiendo competitividad en todas las producciones de la Argentina. Y seguimos esperando”.

Para Pino, el campo debería “tener un valor de dólar que no sé cuál es porque no es mi función saber eso, pero lo que veo es que manejándonos así estamos perdiendo”.

Un “parche”

Además del titular de la Sociedad Rural, otros referentes de las entidades que integran la Mesa de Enlace del campo salieron a cruzar ayer al Gobierno por la aplicación de la segunda edición del dólar soja. “Este no es el camino a seguir”, avisaron y que se trata de “una medida parche”.

Desde Federación Agraria Argentina (FAA), por caso, subrayaron en un comunicado que “continuar multiplicando los tipos de cambio atenta contra el sector y la economía en general” y dispararon: “Estas políticas son parches que implican algún beneficio a unos pocos y complican a la mayoría”.

Carlos Achetoni, presidente de FAA, amplió que la versión anterior del dólar soja “impactó muy fuerte y negativamente sobre el precio de los arriendos, de los insumos de las economías regionales, como así también en los insumos de la actividad avícola, la ganadería vacuna y porcina y la lechería, por lo que no sólo los productores no nos beneficiamos con nada, sino que directamente nos perjudicamos”.

Mientras que Elbio Laucirica, de Coninagro, agregó que “el dólar soja es beneficio para algunos y perjuicios para otros, ya se lo explicamos al Gobierno”.