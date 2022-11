El dólar soja ya es oficial: los detalles de la medida y las nuevas críticas del campo

En medio de nuevas críticas del campo, el Gobierno oficializó hoy la reapertura del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $230 por unidad. La continuidad de la medida, adoptada "de manera extraordinaria y transitoria", y creada inicialmente mediante el decreto 576/2022 del 4 de septiembre último, estará vigente hasta fin de año.

Así lo dispuso el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 787/2022, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete. El programa contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $200 que rigió en la primera versión implementada.

El viernes pasado, al anunciar la medida, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que la misma responde a “la convicción de que tenemos que lograr, al 30 de diciembre, batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial". En tanto, el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan José Bahillo, destacó que “el acuerdo del Gobierno con las cerealeras tiene un piso garantizado y firmado de US$ 3.000 millones” de liquidación hasta el 31 de diciembre próximo”,

En los considerandos del DNU, se argumentó que la reapertura del programa fue dispuesta debido a que “es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central de la República Argentina, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional”.

La edición anterior del PIE dejó un saldo de casi 14 millones de toneladas de soja que se comercializaron, y una liquidación que totalizó US$ 8.125 millones, según cifras oficiales.

Críticas y reclamos

En ese contexto, 9 sociedades rurales y asociaciones del agro del norte bonaerense reaccionaron ayer en contra del gobierno nacional tras reimpulsar el “dólar soja”. A través de un comunicado, las filiales de la Sociedad Rural de nueve distrito bonaerenses calificaron a la medida como una “trampa”. Y titularon la misiva alusiva al gobierno nacional como “Jugar con tramposos”.

"Un nuevo dólar soja se ofrece para conseguir solo un poco de oxígeno. La trampa nos envuelve y nos pone unos contra otros, quienes tienen compromisos los deben honrar, y al mismo tiempo quedarán estigmatizados; los privilegiados harán su gran negocio, traje a medida para la prebenda”, dijeron.

El duro comunicado difundido ayer por las entidades rurales del interior bonaerense se da en medio de críticas que otros sectores del campo ya venían realizando al relanzamiento del “dólar soja” y una adversa situación climática que atraviesa la Provincia con una fuerte sequía que afecta a “más de seis millones de hectáreas”.

El comunicado que rechaza la medida que ya se hizo oficial está firmado por la Sociedad Rural de San Pedro, la Sociedad Rural de Baradero, la Sociedad Rural de Pergamino, la Sociedad Rural de Rojas, la Asociación Regional de Productores de Areco (San Antonio de Areco), la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Sociedad Rural de Colón y la Asociación de Productores Rurales de Arrecifes.

Durante la anterior versión del dólar soja, en septiembre pasado, con un tipo de cambio a 200 pesos, el Banco Central encareció el crédito a quienes contaban con más de 5 por ciento de soja en stock y, además, dejó afuera de la compra de dólares a las empresas que operaron con el sistema.

El viernes pasado, en una reunión con cámaras agroindustriales, Massa anunció la reapertura del dólar soja, con el tipo de cambio a 230 pesos, y señaló que con la liquidación de divisas habría un piso de ingresos por 3000 millones de dólares.

“Vamos a restablecer el programa de promoción de exportaciones para el complejo agroindustrial de todo lo que es soja y sus derivados. Tenemos la convicción de lograr, al 31 de diciembre, batir el récord de exportaciones argentinas en lo que es el complejo agroindustrial, entendiendo que la Argentina es parte de la agenda de la seguridad alimentaria”, dijo.

Para las organizaciones rurales, como habrá una “diferencia” entre el dólar oficial y el dólar soja II que compensará el Banco Central, la medida es “inviable”. Agregaron: “La pagaremos todos los argentinos”. “Aun así, nada cambiará, en poco tiempo buscarán otro dólar y será otro momento conflictivo. Hemos dejado que durante años nos robaran nuestros legítimos recursos, millones de dólares malgastados, y luego de seis meses sin lluvia, quedamos al borde del quebranto”, señalaron las sociedades rurales.

LA SEQUÍA

En el marco de las críticas a la medida económica oficializada hoy por el gobierno nacional, desde el campo alertaron sobre el impacto que está teniendo la falta de lluvias en territorio bonaerense, que ocasionó que hasta ahora sólo se haya sembrado 20 por ciento de la soja a nivel país. “La sequía desnudó la realidad, fin del relato, todos más pobres”, sentenciaron.

En tanto, desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) también cuestionó la medida de Massa y la calificaron como una acción de “suma cero”.

Desde la entidad advirtieron que “volverá la cacería en el zoológico para algunos jugadores de la cadena, que resguardados en las necesidades fiscales del Gobierno, embolsan disimuladamente un diferencial de precio que no se le pagará al productor. Ya sucedió en el anterior Programa de Incremento Exportador del pasado mes de septiembre”. Y ampliaron: “Volvemos a remarcar que es una medida macroeconómica de suma cero (lo que se recauda este mes no se recaudará el próximo trimestre) que no hace más que generar distorsiones en el mercado y promover consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas (tambos, granjas, etc.)”.

Al mismo tiempo, subrayaron que la sequía está impactando a más de seis millones de hectáreas del suelo provincial y que la situación está “peor” que hace un mes atrás, lo que, indicaron, empeora la situación del sector.