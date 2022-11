“Compré una granada para volar al intendente”, revuelo frente a la municipalidad de Bahía Blanca

La policía detuvo hoy a un joven de 18 años que se presentó en la municipalidad de Bahía Blanca con un cuchillo y amenazó al intendente Héctor Gay. “Yo amenacé al intendente”, confesó en un video en el cual sostuvo que fue “a pedirle ayuda” por un problema de salud.

La escena se dio este martes a la mañana frente a la municipalidad de Bahía Blanca. En los videos grabados por la periodista Marianela Romay también quedó registrado el momento de la detención, en medio de los gritos de ayuda del joven.

“Me partió la cabeza. ¿Quién me dio el palazo?”, se lo escucha gritar mientras era reducido por varios policías que lo sostenían de los brazos y las piernas.

Más tarde, el joven explicó en otro video su versión de los hechos: “Primero ellos (por los policías) me pelearon, me quisieron agarrar entre cinco y ahí saqué el cuchillo”.

Al ser consultado sobre los motivos por los que había amenazado al intendente de Bahía Blanca, dijo: “Le vine a pedir ayuda, a pedir un subsidio, le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito y la medicación de todos los días que a mi no me la regalan”.

En sus manos sostenía un cartel en el que se lee: “Tengo tres meses de vida por un doctor. Estudios clínicos de corazón, cabeza y 50% del cuerpo. Necesito neurólogo de urgencia”, y luego una frase religiosa.

Según el joven, es mentira que tenía una granada encima aunque indicó: “Existe la granda, no la tengo encima, la compré y la tengo guardada en un terreno”.