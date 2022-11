La Selección se arma con buen clima, pero con total hermetismo

alexis mac allister dejó una muy buena impresión ante méxico y no se descarta que vuelva a ser titular ante los polacos /@argentina

El “Operativo Polonia” del seleccionado de Argentina está en marcha, aunque puertas para adentro, porque al momento, Lionel Scaloni, quien está a cargo, no proporcionó indicios en lo que respecta al partido de mañana, clave en la definición del Grupo C. Los interrogantes se multiplican, y le ganan por goleada a las certezas. No siquiera la presencia de Enzo Fernández, fundamental tras su ingreso en el partido anterior frente a México.

El plantel completó en la víspera un nuevo entrenamiento con Lionel Messi a par de sus compañeros y en el marco de un clima de alegría similar al de los días previos al debut en el Mundial de Qatar 2022. El técnico tuvo a disposición los 26 futbolistas pero, como sucedió en la previa del encuentro con los aztecas, se tomará un día más para definir el equipo que mañana, desde las 16, en el estadio 974, se cruzará con el puntero del grupo.

La victoria ante México representó mucho más que los primeros tres puntos para la “Albiceleste”, ya que el plantel se liberó y recuperó el bienestar que se sentía en el ambiente en los días previos al fatídico debut con derrota ante Arabia Saudita. La práctica fue a puertas cerradas pero desde la AFA difundieron imágenes de los jugadores entrenándose con un semblante mucho más relajado.

En el cuerpo técnico consideran que las jornadas como la que tuvieron el domingo con la visita de familiares y amigos, que concluyó con un asado, a veces pueden sumar más que un entrenamiento. No obstante, Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala y Matías Manna no desaprovechan las casi dos horas diarias de trabajo en cancha con los futbolistas pues sacan conclusiones que después se debaten en las reuniones internas.

La actividad del entrenamiento programado para a las 18:00 de Doha (12:00 de la Argentina) contó con la habitual entrada en calor bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y con los cuatro arqueros aparte junto a Damián Albil y Martín Tocalli. Luego, el técnico dispuso ejercicios con pelota para trabajar la tenencia y la definición y partidos de fútbol en espacios reducidos.

Antes de la práctica de hoy, en la que se probará un equipo, Scaloni hablará en conferencia

Messi, quien disputó los más de 180 minutos de los primeros dos partidos, vistió pechera naranja, al igual que Ángel Di María, y participó de todo el entrenamiento con normalidad. Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez compartieron el equipo de pechera amarilla.

Scaloni todavía no paró un probable equipo y recién hoy probablemente despejará las dudas, por lo menos algunas, que rondan desde que terminó el trascendental triunfo ante el seleccionado que conduce Gerardo Martino. Los cambios que se perfilan son el ingreso de Fernández, autor del golazo para el 2-0, y el regreso a la titularidad de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, aunque sin argumentos sólidos.

En el análisis que realizaron del partido contra México, el entrenador santafesino y sus colaboradores quedaron conformes con la actuación de Alexis Mac Allister y no se descarta que pueda seguir entre los titulares. Esa posición de volante interno por izquierda que dejó libre la ausencia por lesión de Giovani Lo Celso es en la que más variantes realizó el cuerpo técnico ya que por allí pasaron cuatro jugadores en dos partidos: Alejandro Gómez, Julián Álvarez, Mac Allister y Exequiel Palacios.

En tanto, como volante central ya jugaron Leandro Paredes, Enzo Fernández, Guido Rodríguez y nuevamente el ex River Plate y actual jugador de Benfica, de Portugal.

Para definir el equipo, Scaloni también tendrá en cuenta las principales características de Polonia, un equipo que varió de sistema y de nombres en los dos primeros partidos de la presente Copa del Mundo, contra México y Arabia Saudita. Contra los aztecas dejó solo arriba a Robert Lewandowski y frente a Arabia utilizó a otro delantero de gran porte físico como Arkadiusz Milik, que juega en la Juventus con Ángel Di María y Leandro Paredes.

El sector izquierdo de la defensa también deberá estar alerta ante las subidas del lateral Matty Cash, compañero de Emiliano Martínez en Aston Villa.

El plantel se entrenará hoy, a partir de las 13:30, en la Universidad de Doha con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. Antes, desde las 10:15, Scaloni y un jugador a confirmar (ya pasaron Messi y Lautaro Martínez) hablarán en conferencia en el Centro de Medios de Doha.

Argentina (tres puntos) tiene que ganarle a Polonia (cuatro) para clasificar, posiblemente como primero, en el primer puesto del Grupo C y enfrentar al segundo del Grupo D en octavos. El otro camino es empatar y esperar que México (uno) no supere a Arabia Saudita (tres) en el partido que se disputará en simultáneo en el estadio Lusail.