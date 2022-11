¿Lo sabías? Las teorías que revelaron por qué los botones de las prendas femeninas están a la izquierda

Hay prendas que se mantienen como exclusivas de hombres o de mujeres, pese a que el mundo evolucionó en materia de género. Hay casos que se mantuvieron al margen de los cambios, como es el caso de las camisas, ya que las masculinas mantienen sus botones del lado derecho y las femeninas del izquierdo.

Si no te habías dado cuenta, es algo fácil de comprobar ya que es un detalle que puede pasar de largo. Pero si lo advertiste quizás no sepas que hay un motivo por el cual las camisas de ellos y las de ellas tienen los botones en el lado opuesto. Y esa teoría quedó develada para echarle luz a lo que parecía un misterio que, al final, no era tanto.

No es casualidad que los botones en las camisas de las chicas estén sobre el costado izquierdo. Más allá de que parezca algo poco común, hay una explicación porque cumple una función distinta a la que tienen las prenda de los chichos.

En Twitter, un usuario abrió el debate diciendo: “Acabo de descubrir que los botones de la camisa están a la izquierda para las mujeres y a la derecha para mí”. Enseguida empezaron los comentarios y fueron varios los que se engancharon en la temática, sin saber que existe una razón.

Un teoría asegura que hace décadas algunas mujeres de la alta sociedad no se vestían solas, y que eran ayudadas por las llamadas "sirvientas", quien les colocaban las prendas. De ahí que al ser un tercero el que abrochaba los botones, para que no queden a trasmano, los modistas colocaron los botones sobre el lado izquierdo, como una forma práctica para realizar el trabajo de las empleadas domésticas, que eran habituales en aquellas épocas.

De todas formas no es la única teoría. Otros sostienen que se debe a la comodidad para dar la lactancia materna ya que hace muchos años atrás se creía que la mayoría de la gente era diestra. Es por ello que cuando las madres necesitaban sostener a sus bebés y desabrochar la camisa al mismo tiempo, tener los botones del lado izquierdo facilitaba la tarea.

Más allá de las conjeturas, vale aclarar que es un detalle que no sólo corre para las camisas sino que está presente en cada prenda femenina.