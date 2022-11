Polémica y una protesta con corte de calle por la inscripción en una escuela

Padres y madres del colegio platense “Nuestra Señora de Fátima” denunciaron que recibieron cartas documento informándoles que no les renovarían la matrícula de sus hijos para el año próximo y lo atribuyen a una “represalia” por haber respaldado una denuncia de presunto abuso por parte de un alumno a otro en el mes de agosto. Las autoridades del establecimiento educativo lo negaron de plano y argumentaron: “Aclararamos que la institución educativa no echó a ningún alumno, sino que notificó a familias la no renovación del contrato educativo existente entre ambos”.

Segun los padres, que se concentraron ayer frente al colegio de 15 entre 76 y 77 y también realizaron un corte de tránsito en 72 entre 15 y 16, son “alrededor de 15 familias las que en los últimos días fueron notificadas de que los niños y niñas de distintos niveles ya no tenían banco para el ciclo lectivo 2023”.

Desde la institución aseguraron que “sólo fueron seis familias, con hijos en distintos niveles educativos de la institución a las cuales se les ha notificado que en razón de la conducta de los padres (responsables legales del menor) el vínculo familia escuela se encuentra extinguido garantizando la continuidad pedagógica de los alumnos hasta finalizar el presente ciclo”.

La representación legal de la institución aclaro que “la conducta que extingue el vínculo educativo es la de los padres y no la de los alumnos”.

En diálogo con este diario, una de las madres, Mercedes Gambarri, contó que “el día jueves de la semana pasada recibo una carta documento donde se me notifica que mi hija de 8 años se queda sin matrícula a modo de represalia porque nosotros defendimos la causa y pedimos explicaciones acerca de algo gravísimo que estaba pasando dentro de la institución”.

El grupo que se hizo presente en la puerta del colegio apuntó contra el representante legal y el párroco del establecimiento. Gambarri recordó que junto a otras madres entregaron una nota ante el Arzobispado local para pedir sus renuncias “ante el accionar inoperante de algo gravísimo que estaba sucediendo y lo estaban callando”, y que tomaron conocimiento del presunto abuso “por un mensaje de WhatsApp de una alumna porque nunca nos informaron”, sostuvo.

Por su parte, en el colegio negaron rotundamente que las notificaciones “se hayan realizado a manera de sanción sobre familias que firmaron una nota contra las autoridades, en virtud que la nota contiene la rúbrica de 30 familias de las cuales 25 se han reunido con la representación legal y directivos para aclarar sus motivaciones y pudimos dialogar sobre los actuados logrando acuerdos de continuidad y de correcto trato”.

“Jamás debimos la cuota, jamás un problema de conducta, jamás un problema pedagógico”, aseguraron los padres.

Por su parte, desde el colegio se indicó que “la representación legal es responsable de garantizar la seguridad de los alumnos y de igual forma garantizar la seguridad del personal docente y no docente que a la fecha parecería indefenso ante acusaciones y opiniones de padres que eligiendo la escuela la deshonran con acusaciones no probadas”. Así, solicitó “a las familias que a la fecha confirman el delito de encubrimiento, que radiquen la denuncia en el órgano correspondiente o que actúe el fiscal de oficio para que aclaren sus dichos”.