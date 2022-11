El jefe del radicalismo le pide al macrismo que “se relajen un poco”

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, afirmó que “no tendría ningún problema con que Patricia (Bullrich) u Horacio (Rodríguez Larreta) sean vice” suyos en una eventual fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) para el año próximo, y les aconsejó a los dirigentes del PRO que “se relajen un poco” porque “están muy sensibles y muy tensos” en la interna de la alianza opositora.

Morales defendió la unidad de JxC y consideró que una fórmula presidencial “cruzada estaría bien”, pero reivindicó la primacía de la UCR al ponerse a la cabeza del binomio.

“No tengo ningún problema, me parece que hay que integrar. No tendría ningún problema con que Patricia u Horacio sean vice mío. No hay ningún problema”, desafió el mandatario jujeño a los dirigentes porteños que hoy están enfrentados en la disputa por la candidatura presidencial.

Morales sostuvo en varias entrevistas radiales que “desde el norte (del país) venimos remando mucho, y a los del interior nos cuesta mucho más remar”.

Además, dijo que “me parece perfecto que el PRO quiera seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires, pero formamos parte de una coalición y nosotros también (por la UCR) queremos hacerlo. El radicalismo tiene candidato y no aceptamos ningún regalo del jefe de Gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta). Creo que están muy sensibles algunos. Que se relajen un poquito. Están muy tensos”.

La disputa entre el presidente de la UCR y los dirigentes macristas tiene su origen en la sucesión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, de Buenos Aires ya que tanto la diputada nacional María Eugenia Vidal como la titular del PRO, Patricia Bullrich, aclararon que el candidato de JxC en la Ciudad “debería ser alguien del PRO” mientras que los radicales impulsan la postulación del senador Martín Lousteau.

Morales insistió en esta postura al señalar que JxC “no se puede creer que tuvo el mejor equipo de los últimos 50 años” cuando “fracasó”.