Leandro Cufré: “Me gustaron los cambios contra México”

Platense y mundialista, Leandro Damián Cufré está en Qatar. Hoy, mientras se ilusiona con llevar a Venezuela a su primera Copa del Mundo en 1926, ya que acompaña a José Pekerman en el cuerpo técnico del seleccionado vinotinto, vive el día a día en Doha y se ilusiona con la Selección de Scaloni y con Messi, más allá de que respeta a Polonia “un rival con el que no te podés descuidar”. Desde afuera, el exfutbolista formado en Gimnasia habla de lo que vivió desde adentro, como campeón Mundial Sub 20 en 1997 y como integrante del seleccionado mayor en Alemania ‘06, siempre de la mano de Pekerman, una suerte de padre futbolístico.

-¿Cómo viste al Seleccionado en estos dos partidos, especialmente en la prueba de carácter que fue la victoria sobre México?

-Lo ví muy bien. Fue un partido muy trabado en todo sentido, con mucha intensidad. Ninguno sacaba ventaja y era preocupante porque no había un tiro a gol en todo el primer tiempo, entonces sí se complicaba. Se estaban midiendo muchísimo y al final Messi sacó ese remate de la galera. Hasta ese momento podría haber sido para cualquiera porque no había llegadas claras. Estaba todo muy estudiado, pero por suerte apareció la magia.

-¿Cómo es afrontar una situación de eliminación en una Copa del Mundo, cuando sabes que de ese resultado depende seguir o volver al país?

-Es mucha la presión. Esta clase de partidos definitorios se juegan con una presión terrible, en cualquier instancia. Contra México si no sacaba un resultado positivo se volvía a casa, entonces después del primer partido había mucha incertidumbre. Hubo 5 cambios de un partido a otro, eso quiere decir que algo no funcionó. Y te empieza a generar un montón de dudas, porque preparaste durante cuatro años un equipo para llegar bien (y el equipo estaba muy bien) y en el primer partido sufría una derrota y en esas circunstancias aparecen las dudas. Pero, siempre pensando en positivo y con el plantel que llevó Argentina podía realizar esas variantes y por suerte salió todo muy bien.

-¿Qué partido imaginás ante Polonia?

-Estuve en un fútbol similar que es el croata y Polonia va a ser seguramente un equipo muy duro. Por lo que vimos hace un juego muy físico. Es una Liga en la que se compite mucho físicamente y tienen una motivación extra al jugar contra Argentina. Quizá nuestra Selección si maneja el control del juego pueda conseguir buenos resultados, pero a no descuidarse porque Polonia va a estar esperando cualquier error en fase de ataque para hacer un contraataque efectivo con un gran delantero como Lewandowski.

-¿Te sorprendió algo de la Selección, te llamó la atención algún jugador joven?

-No. Me gustaron como entraron los cambios contra México, porque era un momento en el que el técnico tenía que meter mano, porque sino te volvías a casa. Está bueno también porque esos 5 jugadores que reemplazante lo pueden tomar de una manera extraña y se crea una dificultad para el resto del campeonato. Cuando sacás a Paredes, por ejemplo, si no reacciona bien podés perderlo para todo el torneo. Y es muy corto, por eso hay que trabajar en la parte anímica para que el jugador sepa que va a tener otra posibilidad pero que ahora entró un compañero y el equipo funcionó. Y tienen que tener claro que el equipo no perdió por un jugador o por esos 5, sino que simplemente no funcionó colectivamente.

-¿Tenes visto a Polonia, que parece tener lo mejor en los extremos del campo, con un muy buen arquero y con Lewandowski?

-Tácticamente es un equipo muy bien trabajado que va a dar batalla en la parte física. Con esta clase países no te podés descuidar, porque tienen un equipo conformado durante años y están esperando esta oportunidad que no la tienen a diario. Va a ser una motivación extra y sabiendo que con un punto estarían clasificados. Va a ser durísimo.

-¿Te gusta el Mundial hasta ahora?

-Sí, quizás en los primeros partidos esperaba más intensidad, sobre todo los partidos que se juegan durante el día, pero una vez que estás acá entendés muchas cosas. El clima es muy pesado, cuando se va el sol está mucho mejor, se puede disfrutar de un ambiente bueno, pero los partidos que se juegan con sol son muy difíciles. Baja mucho la intensidad.

-¿Es un Mundial raro, un tanto frío, como parece a distancia?

-Sabemos que no es un país futbolero pero acá se reúnen todos los que sí lo son, así que se genera una linda atmósfera.

-Hablando de destinos exóticos, vos fuiste campeón mundial Sub 20 en Malasia ‘97.

-Sí, pero era totalmente diferente tanto Malasia como el propio Mundial de Qatar que Argentina ganó en 1995. Esto es a otra dimensión, estar acá es algo increíble. Doha es una ciudad futurista, como en su momento fue Dubai.

-¿En lo personal y laboral, como estás? ¿Tu futuro?

-Muy bien. Esperando que arranque la eliminatoria para empezar a pensar en lo que se viene, que es algo estupendo. Viviendo el Mundial desde adentro, es lo que deseamos todo el cuerpo técnico y toda la gente de Venezuela, que lo está esperando para poder estar por primera vez en una Copa del Mundo. Hay mucho por ganar en ese sentido. Llevarle un poco de felicidad a la gente de Venezuela después de tantos momentos duros es algo que nos propusimos como cuerpo técnico. Y seguramente lo vamos a conseguir.