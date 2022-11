Sospechas por mala praxis en una veterinaria

Una veterinaria de La Plata, situada en Villa Elvira, fue clausurada ayer al mediodía tras un operativo motiva en denuncias de clientes que llevaron sus mascotas al lugar y se las devolvieron en malas condiciones o muertas, según dijeron.

Según la información oficial, el comercio no contaba con la habilitación correspondiente.

Este diario dialogó con dos damnificadas que perdieron sus mascotas a poco de haberlas ingresado a ese establecimiento.

Helena, una mujer de nacionalidad rusa que vive desde hace 3 años en La Plata contó el difícil momento que vivió después de llevar a castrar a su gato a esa veterinaria.

Hasta ese momento el animal se veía sano y activo. “El gatito era muy lindo, muy amigable. Era como mi hijo, mi amigo, siempre respondía a mis llamadas. Dormía conmigo”, contó para graficar el fuerte vínculo que mantenía con el felino.

El animal no presentaba ningún problema de salud, pero como ya había cumplido dos años, su dueña decidió que era un buen momento para encarar su castración.

Sin embargo, fue peor el remedio que la enfermedad porque cuando fue a buscarlo a ese consultorio descubrió que su mascota estaba llena de líquidos y se impresionó al verla con la lengua afuera.

La mujer trató de recuperarlo en la casa, pero poco pudo hacer. Fue entonces cuando sospechó que el animal no había sido atendido con idoneidad. “Fue algo muy feo”, remarcó indignada.

Otra de las denunciantes fue Raquel, quien llevó a su perro por una gastroenteritis y también se lo devolvieron sin vida.

La mujer dijo que su perro presentaba el esófago perforado y sangre en los pulmones.

“Lo vine a buscar el martes a las 14 y me dijeron que estaba bien, que estaba con diarrea nada mas. Cuando lo llevo a otra veterinaria, me lo entregan muerto y ensangrentado, ya no podían hacer nada. No me gustó la manera como se manejaron, ya que lo tenían en una jaula, todo sucio”, contó.

La mujer confirmó que sacó al animal de la veterinaria cuestionada porque no le gustaba el aspecto del perro, lo veía muy deteriorado: lamentablemente el perro se estaba muriendo.

La Municipalidad constató que esa veterinaria no estaba habilitada y la clausuró.

La mujer agregó que se enteró que también hubo problemas con otros animales y encuadró lo que le hicieron a su perro en maltrato animal.

“Lo traje por una gastroenteritis y le pusieron una sonda que no tenían por qué ponérsela, lo terminaron lastimando y sangró durante tres días”, afirmó Raquel.