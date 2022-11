Chadwick por siempre: “Pantera Negra” vuelve a los cines, pero sin su héroe

La esperada secuela de “Pantera Negra”, “Wakanda por siempre”, llega a los cines, aunque, claro, sin Chadwick Boseman, protagonista de la primera parte, fallecido tras una lucha contra una dura enfermedad que mantuvo secreta en sus días de rodaje. La película, que se estrena el jueves pero que tendrá mañana un preestreno en nuestra ciudad y salas de todo el país, sigue ahora a la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba), que luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa, en la ficció como en la realidad.

Así, mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan por embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) para forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda.

Según el director de la película, Ryan Coogler, Shuri se esfuerza para continuar con el siguiente capítulo de Wakanda. “Ramonda se da cuenta de que pasó un año desde la muerte de T’Challa y Shuri todavía no está superando el duelo, no está dando pasos para seguir adelante de una manera sana –dice Coogler–. Hacen un retiro, alejándose de la ciudad, de la tecnología, para sentarse sin distracciones y llevar a cabo lo que es, esencialmente, un ritual de duelo. Ahí es cuando aparece Namor”.

Namor aparece por primera vez como el Sub-Marinero en el volumen número 1 de Marvel Comics, es uno de los personajes más antiguos de Marvel, que actuó como héroe y también como villano en años subsiguientes. Dice Coogler: “En nuestra historia, Namor viene en representación de Talokan, una civilización submarina oculta que es nuestra versión del reino de Atlantis de los cómics. Su aparición aquí demuestra que Wakanda no es un lugar tan seguro como creían. Namor viene y les hace una propuesta a Ramonda y Shuri”.

A pesar de su hipervigilancia y su altísima tecnología, los wakandianos no tenían idea de la existencia de Namor y su reino. “La noción de una sociedad que está obligada a ocultarse debido a los acontecimientos del mundo exterior está muy relacionada con el mundo de ‘Pantera Negra’ en el Universo Cinematográfico de Marvel –dice el productor Nate Moore–. Ryan (Coogler) es un realizador que sabe muy bien cómo combinar estas cosas. La preocupación de Namor resuena en Ramonda y Shuri, sus naciones tienen cosas en común. Pero quizás no estén de acuerdo en la manera de resolverlo”.

El encuentro con Namor pone en movimiento los esfuerzos de los wakandianos por mitigar la situación a su manera, aunque Ramonda no puede evitar preocuparse por la seguridad de su hija. “Ramonda es un personaje importantísimo –dice Moore–. Es una madre que perdió a su esposo y ahora a su hijo. Estuvo gobernando Wakanda en ausencia del rey. Es una dicotomía interesante ver a estas dos mujeres como líderes, como la reina y la princesa, y como madre e hija”.

Dice Coogler: “Estamos muy entusiasmados por explorar la relación entre Ramonda y Shuri. La primera película tiene mucho de la dinámica padre-hijo, tanto el protagonista como el antagonista tienen que lidiar con cómo seguir adelante luego de la muerte del padre. Esta película se convirtió en una historia de la maternidad como uno de los temas centrales. Muy a menudo, las madres deben continuar siendo madres a través de situaciones difíciles”.

EN HOMENAJE A CHADWICK

La película, se encargaron de afirmar todos los responsables, no solo buscó la manera de lidiar con la muerte del protagonista que da título a la saga, sino también de homenajear a Chadwick Boseman: cuando falleció en 2020, los realizadores tuvieron que dar un gran paso atrás y considerar seriamente lo que podría ser esta próxima historia. “La muerte de Chad afectó a los realizadores y a los actores de una manera realmente muy profunda –dice Coogler–. Chad era nuestro socio artístico en este proyecto, en esta franquicia y en esta narrativa. Pasábamos tiempo juntos, solo él y yo, hablando de adónde queríamos llevar al personaje, adónde queríamos llevar la historia, sobre lo mucho que él admiraba a los demás personajes y a los actores que los interpretaban. Nos dimos cuenta de que lo que correspondía era que nosotros continuásemos la historia”.

Pero a medida que los realizadores pensaron sobre la historia, surgió un tema nuevo: ¿Cómo se lidia con el duelo y se superan las pérdidas? Este tema, y cómo afecta a cada uno de los personajes, terminó siendo el motor de la narrativa. “Para que la historia de Wakanda siguiera adelante en un mundo en donde T’Challa ya no está con nosotros, tenía sentido investigar lo que significó la pérdida para todas las personas allegadas a él –dice Moore–. Y no hay nadie que fuera a sentir ese efecto de manera más fuerte que su hermana menor, Shuri”, la genial científica que trata de perderse en su trabajo hasta que la llegada de Namor la obliga a salir de su zona de confort. Ella no está sola, por supuesto, ni en su dolor por la pérdida ni en su deseo de defender la posición de Wakanda en el mundo.

Letitia Wright es quien en el Universo Cinematográfico Marvel da vida a Shuri, la hermana pequeña del rey T’Chala y una de las favoritas para tomar el relevo de Boseman como nueva Pantera Negra: en una entrevista que dio en la televisión estadounidense, también ella afirmó que la secuela “es una hermosa contribución al legado de Chadwick”.

“Siento que es una carta de amor para él”, señaló. De hecho, en su rutina de trabajo, la intérprete buscó la forma de honrar al actor de la mejor forma que pudo: “Todos los días que fui al set, enfoqué mi energía en cada escena para dedicársela. Quería dedicarle excelencia a esta película para que él pudiera estar orgulloso”.