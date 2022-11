Dolor por la muerte de Santino, el nene de San Miguel que protagonizó una campaña de vacunación: acusan "abandono"

Santino Godoy tenía apenas 4 años y había protagonizado una campaña de vacunación a nivel nacional. Pero días atrás el chiquito falleció, según denuncia su familia, por una situación de abandono de persona por la que responsabilizan al Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade de la localidad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires.

Una semana antes de su fallecimiento el nene había comenzado con mucha fiebre y en cada consulta que realizó en el mencionado nosocomio, siempre lo mandaron a la casa, apuntó la madre, Agustina Blanco. En principio le diagnosticaron gastroenterocolitis y posteriormente laringitis. Luego, se supo que su deceso se debió a que estaba padeciendo una neumonía.

Acerca de ese periplo con triste final, recordó en declaraciones radiales que "lo llevé el 2 de noviembre de la madrugada porque tenía fiebre. Le di ibuprofeno y no bajaba. Lo atendió una enfermera, quería que lo viera una pediatra", relató sobre los momentos en que comenzó a sentirse mal.

“Pasaron dos horas para que bajara la fiebre. Una doctora dijo que era un cuadro viral. Volvimos a casa y empezó a vomitar”, prosiguió. "Luego, le dieron Reliverán, pero como no mejoraba, a las 17 del mismo día volvió: Santino no hacía pis y lo sabían todos. Tenía una infección urinaria”, contó.

“Pedí un análisis de sangre y me dijeron que no, que era un cuadro viral. Santi siguió mal todo el jueves. Siguió vomitando, estaba débil y no comía”, añadió. Tras ello, ese mismo día retornaron al hospital, y en el viaje Ese día regresaron al hospital pero durante el viaje “en el auto le dijo que se quería acostar en el sillón. Ya no estaba ubicado”.

Según destalló, la médica que lo atendió pensó que era un broncoespasmo. "Pasaron 10 minutos y la enfermera estaba sentada con un papel que decía que Santi precisaba oxígeno. Vino con tres saturómetros y ninguno funcionaba. Ya estaba más frío. Lo llevé a upa corriendo a shock. Trataron de reanimarlo una hora y media”, dijo entre lágrimas.

“Santino llegaba con fiebre pero siempre lo mandaban a casa. Un día nos dijeron que era gastroenterocolitis, otro día nos dijeron que era laringitis. Hasta que finalmente el último viernes murió y la autopsia reveló que tenía neumonía bilateral”, aseguró en otra entrevista.

"No voy a parar hasta que saquen a los médicos que atendieron a mi hijo”.

El niño había sido el rostro visible de una campaña de propaganda sobre vacunación contra el sarampión, rubeola, paperas y polio, denominada "Activá abrazos".

En las redes sociales su familia manifestó el dolor por la terrible pérdida y manifestaron: "Tenía 4 años y lo dejaron morir en el Hospital Lacarde por negligencia y abandono de persona. Que no quede impune”.