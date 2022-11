Médicos del Hospital de Niños vuelven a reclamar respuestas urgentes

La asamblea de profesionales que se realizó ayer en el Hospital de Niños Sor María Ludovica resolvió llevar a cabo otro abrazo simbólico y una marcha al Ministerio de Salud provincial con la idea de que puedan ser atendidos por las principales autoridades de la cartera sanitaria.

Durante la asamblea que llevó a cabo la Asociación de Profesionales del Hospital de Niños, estuvieron autoridades del centro de salud pediátrico, quienes hablaron con los médicos , trazaron un diagnóstico y mencionaron diversas medidas. En tanto, los profesionales plantearon que las medidas anunciadas “son a largo plazo y el Hospital requiere acciones y respuestas urgentes”, se indicó.

“Todos queremos trabajar. Estas medidas no se hacen para trabajar menos o dejar de trabajar. Se realizan para que el hospital no pierda la alta complejidad y que no se vaya la gente. En relación a los pagos, aseguraron que no se puede esperar la paritaria de diciembre”, plantearon en la asociación de profesionales del Ludovica.

También, indicaron que “sabemos que los directivos están dialogando con el Ministerio de Salud provincial, pero todo es a largo plazo y estamos pidiendo soluciones en el corto plazo, por los profesionales, por la población que ya perdió decenas de camas por obras incompletas”, se indicó en el seno de los profesionales del centro de salud.

Los médicos también adelantaron que van a “enviar otra carta al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que nos reciba y tenga nuestra mirada sobre el hospital y lo que vivimos día a día”.

“No somos un gremio, somos una asociación y como tal más que un abrazo al hospital y una marcha no podemos hacer”, aseguraron.

El abrazo simbólico se realizará mañana a las 9,30 y luego marcharán al ministerio de Salud.